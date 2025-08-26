Vd:n köper aktier för kvarts miljon i börsraketen

Nu slår vd:n till med ytterligare ett köp som mer en dubblar hennes tidigare innehav.

Kraschade efter motgångar i USA

I april 2024 var Sofia Heigis Veckans börsprofil hos Dagens PS.

Som relativt nytillträdd vd på läkemedelsbolaget Oncopeptides (börskurs Oncopeptides) berättade hon då hur hon ville ta den då kraschade aktien tillbaka till plus.

“Vår nuvarande värdering baseras på var vi står just nu, väldigt tidigt i en europeisk kommersialiseringsresa och tyngs av marknadens tidigare osäkerhet kring vår position i USA samt vår likviditet, två träkors vi inte behöver bära på framöver”, berättade hon då med en tydlig målsättning för när man skulle nå lönsamhet;

“Potentialen i ett bolag som har ett godkänt läkemedel på en miljardmarknad är stor, och jag är övertygad om att vi som bolag kommer att nå vårt mål att bli lönsamma 2026 och att vår aktie kan utvecklas väl.”