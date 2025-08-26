187 procent har börsraketen stigit sedan årsskiftet. Det gör den till Stockholmsbörsens näst största vinnare alla kategorier hittills i år.
Vd:n köper aktier för kvarts miljon i börsraketen
Nu slår vd:n till med ytterligare ett köp som mer en dubblar hennes tidigare innehav.
Läs även: Aktiechefen: Här hittar du börsvinnare i höst – Dagens PS
Kraschade efter motgångar i USA
I april 2024 var Sofia Heigis Veckans börsprofil hos Dagens PS.
Som relativt nytillträdd vd på läkemedelsbolaget Oncopeptides (börskurs Oncopeptides) berättade hon då hur hon ville ta den då kraschade aktien tillbaka till plus.
“Vår nuvarande värdering baseras på var vi står just nu, väldigt tidigt i en europeisk kommersialiseringsresa och tyngs av marknadens tidigare osäkerhet kring vår position i USA samt vår likviditet, två träkors vi inte behöver bära på framöver”, berättade hon då med en tydlig målsättning för när man skulle nå lönsamhet;
“Potentialen i ett bolag som har ett godkänt läkemedel på en miljardmarknad är stor, och jag är övertygad om att vi som bolag kommer att nå vårt mål att bli lönsamma 2026 och att vår aktie kan utvecklas väl.”
Trögt under 2024
Under stora delar av 2024 och halva 2025 stod kursen och stampade och utrullningen av bolagets blodcancermedicin såg ut att gå trögt.
Men så i sommar kom en omvänd vinstvarning och flera tecken på att viktiga marknader som både Tyskland, Italien och Spanien tagit fart.
Hon ska få “Oncos” aktie att återuppstå
“Potentialen i ett bolag som har ett godkänt läkemedel på en miljardmarknad är stor”, säger Veckans Börsprofil Sofia Heigis, vd på läkemedelsbolaget Oncopeptides som nu tar sikte på Europa med en färsk nyemission i ryggen.
Beskedet fick aktien att rusa och är till dags datum upp 187 procent.
Endast gymkedjan Actic Group (börskurs Actic group) har gått starkare, plus 349 procent sedan årsskiftet.
Bara en börsraket har gått bättre
Som högst handlades Oncopeptides för nära 7 kronor i slutet av juli men kursen har nu fallit tillbaka till runt 4,5 kronor.
Bland annat har man kommit med besked att man gör en emission på 150 miljoner kronor för att stärka kassan tills man beräknar nå lönsamhet 2026, ett mål som fortsatt ligger fast.
Vd Sofia Heigis passar dock på att köpa fler aktier i börsraketen redan nu som sagt.
56 820 aktier köptes till kursen 4,40 kronor per aktie, en affär på 250 000 kronor. Vid årsskiftet ägde hon 86 908 aktier rapporterar Placera.
Läs även: Veckans börsprofil: “Vi står inför en större uppgång” – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
