Analys: Ser "spår av krasch" på börsen

“Kraschaktier i alla branscher”

I sammanhanget nämns nya guldrekord och bitcointoppar, det är många finansmarknader som är hausse just nu, konstaterar tidningens skribent som påpekar att nästan 40 procent av alla bolag på Stockholmsbörsens huvudlistor som noterat all time high sedan den förra haussen 2020-2021 mer än halverats i värde, och att läget på de First North-noterade bolagen är ännu värre.

“Kraschaktierna finns i alla branscher”, heter det, och att värdena blåstes upp åren efter covidpandemins utbrott.

Tipset: Håll koll på insynspersonerna

Varningsflagg höjs för att “mycket verkar överhettat”, även om börsuppgången inte är slut.

Värt att hålla koll på, tycker Fredrik Lindberg, är att många av börsens insynspersoner gör vinsthemtagningar och här nämns bland annat insiderförsäljningarna i New Wave, EQT, Sagax, Lundin Gold, Coinshare och Nvidia.

Om vi tittar på Wall Street har flera tunga techprofiler även dumpat stora aktieposter, som Dagens PS tidigare rapporterat om.

