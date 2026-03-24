Svenska kronan sämst när det smäller – storbank varnar

Men krisen i Mellanöstern har vänt trenden.

Faktum är att kronan presterat allra sämst av de stora valutorna sedan kriget i Iran inleddes. Kronan har fallit 2,85 procent jämfört med dollarn, där exempelvis euron bara fallit 1,7 procent, det brittiska pundet 0,5 procent och den norska kronan 2,25 procent.

Den svenska kronan presterar sämre än alla våra grannländers valutor just nu, som Dagens PS tidigare rapporterat. En USD kostar i skrivande stund 9,35 SEK.

”Säkra hamnar” inte så säkra

Bloombergs Europaexpert Marcus Ashworth skriver i en analys att investerarna inte riktigt har någonstans att lägga pengarna – tilltänkta ”säkra hamnar” som guld och bitcoin faller kraftigt samtidigt som börsen skakar.

Effekten verkar bli att pengarna parkeras som kontanter, och då helst i dollar. Den amerikanska valutan används för oljehandeln som just nu är central för hur världsekonomin presterar framöver.

Han tycker dock att dollarn presterar relativt svagt med tanke på världsläget, vilket han förklarar med att förväntningarna i Europa är att centralbankerna kommer att driva en aggressiv anti-inflations-agenda, där det amerikanska läget är mer osäkert då president Donald Trump skriker efter räntesänkningar.

Goldman Sachs varnar för kronan

Den amerikanska storbanken Goldman Sachs varnar också för den svenska kronan i kristiderna och uppmanar sina kunder att lägga pengarna i dollar istället.

”Vid en mer utdragen chock tror vi att den svenska kronans underprestation kan förlängas av både de negativa effekterna på bytesförhållandena och dess ’high-beta’-egenskaper – det är en av de valutor som tydligast bockar i båda rutorna”, skriver analytikerna den 20 mars enligt Bloomberg.

