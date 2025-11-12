SEB: Pensionsutbetalningar kan sänka kronan

Läs mer: Svenska kronan fortsatt valutavinnare Realtid/TT

SEB: Kronförsvagningen kan bli större i år

“Kronan tenderar att försvagas i början av december på grund av att pensionsbolagen brukar köpa stora mängder utländska aktier i början av månaden. Denna säsongseffekt har klingat av de senaste åren men vi tror att försvagningen kan bli större i år”, skriver SEB och fortsätter:

“En möjlig förklaring till den starkare kronan i slutet av december är att många företag behöver köpa SEK för att stänga sina böcker och justera sin valutaexponering inför årsskiftet. En annan faktor kan vara det tydliga mönstret i STIBOR, som ofta sjunker under oktober (vilket tenderar att försvaga kronan) för att därefter stiga igen mot årsslutet, vilket i sin tur stärker kronan.”””, enligt banken.

“SEB menar att utsikterna för inflationen och penningpolitiken i euroområdet samt Sverige är stabilare än på flera år. Volatiliteten i EUR/SEK är också på historiskt låga nivåer”, skriver Finwire.

Läs även: Raset fortsätter: Nytt lågvattenmärke för dollarn DagensPS



