SEB: Pensionsutbetalningar kan sänka kronan

SEB
SEB spår i en analys att kronan snart riskerar att försvagas. (Foto: Martina Holmberg/TT)
Ola Söderlund
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

SEB tror att kronan kan försvagas i början av december när årets utbetalningar ur premiepensionssystemet skapar ett utflöde på upp till 37 miljarder kronor, enligt en analys.

PPM-utflödet nu väntas bli större än förra året och på förekommen anledning även effekten av det. I fjol var utflödet uppskattnigsvis 12 miljarder kronor, rapporterar Finwire.

Historiskt har dock kronan stärkts mot euron under månadens andra halva i 12 av de senaste 15 åren, berättar nyhetsbyrån.

SEB: Kronförsvagningen kan bli större i år

“Kronan tenderar att försvagas i början av december på grund av att pensionsbolagen brukar köpa stora mängder utländska aktier i början av månaden. Denna säsongseffekt har klingat av de senaste åren men vi tror att försvagningen kan bli större i år”, skriver SEB och fortsätter:

“En möjlig förklaring till den starkare kronan i slutet av december är att många företag behöver köpa SEK för att stänga sina böcker och justera sin valutaexponering inför årsskiftet. En annan faktor kan vara det tydliga mönstret i STIBOR, som ofta sjunker under oktober (vilket tenderar att försvaga kronan) för att därefter stiga igen mot årsslutet, vilket i sin tur stärker kronan.”””, enligt banken.

“SEB menar att utsikterna för inflationen och penningpolitiken i euroområdet samt Sverige är stabilare än på flera år. Volatiliteten i EUR/SEK är också på historiskt låga nivåer”, skriver Finwire.

Nyhetsreporter som bevakar börs, privatekonomi, näringslivsnyheter och världspolitik.

