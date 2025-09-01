Dagens PS
Raset fortsätter: Nytt lågvattenmärke för dollarn

Dollarn rasar igen
Dollarn fortsätter att följa den riktning som är satt i prognosen. Nu har man satt ett nytt lågvattenmärke för året. (Kollage: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 01 sep. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

Den amerikanska dollarn inledde 2025 med rekordhöga nivåer. Nu, en bit in i det tredje kvartalet, har valutan rasat till den lägsta nivån mot kronan sedan januari 2022.

Om kronan har sett sitt bästa år på länge så gäller det motsatta för dollarn som ständigt tappar mark på valutamarknaden. Ett sänkt förtroende för USA:s statsfinanser och starka tecken på fallande räntor har fått jätten på fall.

Men den faller inte bara mot kronan. Enligt det så kallade dollarindexet, där dollarn viktas mot en korg av andra valutor, har resan också varit dramatisk. Indexet rör sig under 100 för första gången på ett knappt år.

Faktum är att vi befinner oss i det sämsta året för dollarn på över 50 år.

Dollarindex
Dollarindexet rusade i vintras men har säckat ihop sedan dess. Många menar att resan nedför ska fortsätta. (Bild: Canva)

Fortsatt nedgång att vänta för dollarn

Dollarn har redan passerat tidigare bottennivån för året och pendlar i skrivande stund runt 9 kronor och 40 öre. Utvecklingen är i linje med den prognos som vi skrivit om tidigare på Dagens PS.

”Kronan väntas stärkas när den ekonomiska återhämtningen kommer igång”, heter det i SHB:s makrobrev och ”dollarn väntas försvagas i spåren av amerikansk stagflation framöver.”

Den svenska storbanken tror emellertid i sina prognoser att tullarna kommer att sätta ett tydligt inflationsavtryck i USA, vilket mynnar ut i ”ett besvärligt stagflations-scenario”.

Kronan mot dollarn
Dollarns brantaste fall, eller snarare kronans kraftigaste uppgång, är förbi, men så sakteligen fortsätter den svenska valutan att hämta in. (Källa: Avanza)
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DollarKronan
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

