Dollarn faller – svenska bolag tar smällen

Börs & Finans

Krypto-experten: Fyra drivkrafter till att Bitcoin kan fortsätta stiga

Kapitalet flödar in vecka för vecka i Bitcoin som satt nya kursrekord under våren. Kommer uppgången att fortsätta för resten av 2025? Ja, mycket talar för det, enligt en av Europas ledande krypto-experter James Butterfill och Head of research på svenskbaserade Coinshare (börskurs Coinshare) som Dagens PS fick en pratstund med. Läs även: Så startar …