Tysklands ekonomi krymper – börsen går bra ändå

Fortune räknar upp några av de stora problem Tyskland har just nu – Kiel Institute for the World Economy förutspår att landets ekonomi krymper med 0,1 procent i år och det finns svårigheter med utrikeshandeln då den viktiga handelspartnern Kina också har stora problem.

Regeringen är väldigt impopulär samtidigt som partier i de politiska ytterkanterna växer. Ekonomiska mått som investerarnas och företagens förtroende pekar på ytterligare tröghet framöver för ekonomin.

Bilindustrin är i en svacka

På måndagen adderades några problem till, med rapporter om att biljätten Volkswagen överväger att stänga fabriker i Tyskland för första gången någonsin under företagets historia. Även andra företag som BMW och Porsche i den för Tyskland viktiga bilindustrin är i en svacka, och nu kan också stora strider vänta mellan fackförbund och arbetsgivare vilket sätter ytterligare press på ekonomin.

“Företag ger helt klart upp fler och fler förhoppningar om att ekonomin ska ta fart. Det här bådar inte gott för den tyska ekonomin under de kommande månaderna”, säger Ralph Solveen, ekonom på Commerzbank AG till Fortune.

Däremot märks inte landet Tysklands problem på börsen. Frankfurtbörsen är trots allt detta upp 11 procent i år. Under onsdagen faller DAX-index i spåren av Nvidias stora ras i USA på tisdagen, men den tyska börsen är ned mindre än exempelvis den svenska.