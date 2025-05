Aktier

Solförmörkelse på börsen efter Trumps vinst

Den amerikanska börsens viktigaste index stängde till slut nära oförändrade efter att politisk oro sipprat in på marknaden efter Trumps framgångar. Tesla hörde till vinnarna, men för solenergibolagen blev det en mörk dag. Det såg länge ut att gå mot ett plus. Men under eftermiddagen kom en avmattning: S&P 500 föll med mindre än 0,1 …