Fem orsaker till varför börsen stiger

Men om riskerna är så stora och många är medvetna om dem, varför fortsätter då börsen att slå rekord? I sin analys lägger Business Insider fram fem potentiella förklaringar till risktagandet på Wall Street.

En av orsakerna anses vara att den amerikanska ekonomin fortfarande, trots inflation och tullhot, tuffar på utan några större problem. Arbetslösheten har sjunkit något från 4,2 procent till 4,1 under juni och försäljningen i detaljhandeln ökade med 0,6 procent. BNP minskade dock med 0,5 procent under tredje kvartalet.

Angående tullhotet är det också många som fortsatt satsar på “TACO”, teorin om att Trump i sista stund alltid väljer att backa ner. Även om den teorin kan ha fått sig en törn den senaste tiden.

Själva det faktum att det fortfarande går bra på börsen blir i sig också ett incitament. Det uppmuntrar investerare att kasta sin hatt in i ringen medans tid är. Fomo, fear of missing out, är en drivkraft som man inte ska underskatta på börsen.

Många hoppas nu, även om inflationen stigit från 2,4 i maj till 2,7 procent i juni, att Fed också ska sänka räntan. Det finns tecken som tyder på att så kan ske inom en snar framtid. Men det finns också de som menar att räntan snarare kan komma att höjas.

Slutligen menar Business Insider råder det fortfarande stor optimism kring AI-teknologin. Många investerare tror på teknologin och det mesta tyder på att aptiten för investeringar i den inte mattats av ännu.

