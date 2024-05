Triss i köpråd för kraschade aktien inför rapport

Ett välrenommerat team. Starka IP:s med möjlighet att förvärva fler. Och enorma spelsuccéer i bagaget med ett nytt flaggskepsspel på gång. Där har du ingredienserna i den svenska spelutvecklaren Kinda Brave som nu går mot notering på First North-listan. Spelkoncernen Kinda Brave har bara två år på nacken men bakom det börsaktuella företaget finns några …

Kepler Cheuvreux gör som Nordea och sänker sin riktkurs från 65 kronor från 75 kronor.

“Vi har gjort kraftiga nedjusteringar av våra estimat inför kvartalsrapporten för att återspegla svagare volymer under första halvåret och hur det påverkar marginalerna negativt på kort sikt” skriver analyshuset som levererar Swedbanks aktieråd.

Det norska analyshuset Pareto väljer dock att höja Nibe till 70 från 65 kronor sedan tidigare.

“Vi tror dock att en större delen av lagerneddragningen under första halvåret 2024 kommer att upphöra och att efterfrågan normaliseras under andra halvåret 2024 och under 2025. Trots att vi sänkt våra kortsiktiga estimat för Q1 och Q2 2024 har vi reviderat upp 2025 då vi förväntar oss att en återhämtning ske när lageravvecklingen är över”, skriver Pareto.

Nibes aktiegår mot strömmen på en röd Stockholmsbörs och stiger marginellt på de två nya köpråden.

Rapporten från värmepumsbolaget kommer nu på torsdag 3 maj.

