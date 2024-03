Nibe om uppsägningarna: "Ska ta oss igenom detta"

Nu jagar Skatteverket privatpersoner som hyr ut

Dags att deklarera. Har du hyrt ut din bostad under året? Nu har Skatteverket dig under luppen. Högre räntor och tuffare privatekonomi. Det gör att allt fler av oss hyr ut våra bostäder och transportmedel. Det kostar, säger Skatteverket som sätter in extra insatser för att dra in pengarna. Tjänar pengar på uthyrningar Många vill …