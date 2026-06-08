Tre åtalas för marknadsmanipulation

Enligt Ekobrottsmyndighetens (EBM) åtal genomfördes den utredda aktieaffären i mars 2024. Villkoren var uppgjorda mellan männen i förväg men miljonaffären genomfördes i kontinuerlig handel. Därför är den att betrakta som marknadsmanipulation, enligt EBM.

Tre män – en styrelseordförande i ett börsnoterat företag, en före detta vd i ett finansbolag och en aktiemäklare – har åtalats för ekobrott.

Enligt Ekobrottsmyndighetens (EBM) åtal genomfördes den utredda aktieaffären i mars 2024. Villkoren var uppgjorda mellan männen i förväg men miljonaffären genomfördes i kontinuerlig handel. Därför är den att betrakta som marknadsmanipulation, enligt EBM.