Tesla ser rekordfall – desperat Musk lovar nya elbilar

Tesla har kapat priserna på sina elbilar ett tag och enligt experterna syns det nu i siffrorna.

Jätten tappade nio procent i intäkter under det första kvartalet, en minskning som inte har synts till på hela 14 år. Bruttovinsten sjönk med 18 procent under kvartalet, och det beror alltså till stor del på det priskrig som Tesla har dragits in i på elbilsmarknaden.

Tesla ligger under förväntningarna

Tesla nådde därmed inte upp till analytikernas förväntningar som låg på 22,15 miljarder dollar, där intäkterna istället hamnade på 21,30 miljarder dollar. Vinsten per aktie blev därmed 45 cent istället för 51 cent som var förväntat, skriver CNBC.

Teslas aktie har inte varit någon solskenshistoria på sistone, den har rasat med över 40 procent hittills i år.