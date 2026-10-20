Svavel: Priset rusar – hot mot vår livsmedelsförsörjning

När kriget mot Iran inleddes låg priset på svavel från Mellanöstern på ungefär 500 dollar per ton.

I dag ligger det över 800 dollar och i juni betalade vissa kunder mer än 1 000 dollar för svavel från Kanada.

De höga priserna hotar tillgången på fosfatgödselmedel globalt, eftersom den produktionen kräver svavelsyra, och på längre sikt vår livsmedelsförsörjning.

Fosfatgödsel är ett livsviktigt växtnäringsämne, avgörande för att få höga skördar i dagens jordbrukssystem.

50 procent av all svavelsyra går i dag till tillverkning av gödselmedel – 42,5 procent till fosfatgödselmedel och 7,5 procent till ammoniumsulfat.

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Central roll i matkrisen

Det innebär att svavel har en central roll även i den globala livsmedelskris vi nu kan se torna upp sig.

Krisen är till stor del ett resultat av just en dramatiskt minskad tillgången på svavel, kvävegödsel och naturgas från länderna kring Persiska viken, skriver Oilprice.

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När Iran tog kontroll över Hormuzsundet begränsades inte bara oljetransporterna kraftigt, utan även leveranser av andra viktiga material – som helium, aluminium, svavel, kvävegödsel och naturgas.

Svavel utvanns tidigare direkt ur underjordiska fyndigheter eller dagbrott. Det fanns fyndigheter på ytan på Sicilien och underjordiska kupoler i Texas och Louisiana likväl som vid vulkaner i Indonesien, Chile och Japan.

En viss mängd svavel utvinns fortfarande som en biprodukt när man bryter metallsufidmalmer. För att kunna utvinna metallen måste svavlet avlägsnas från malmen.

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