Storbankens två nya sektorfavoriter – duo ratas

Totalt nio aktier ingår bland Handelsbankens sektorfavoriter. Fastighetsbolaget Catena (börskurs Catena), storbanken Swedbank (börskurs Swedbank) och spelföretaget MTG (börskurs MTG) är tre av dessa.

“Vi tror bolaget kommer att lyckas”

Nu har storbankens analytiker hittat två till aktier som anses tillräckligt attraktiva för att kvala in.

Det första skiftet sker i sällansköpssektorn. Fönsterföretaget Inwido (börskurs Inwido) får ge plats till en riktigt folkaktie; familjen Perssons H&M (börskurs H&M).

“H&M jobbar mot att nå sitt mål om en 10-procentig rörelsemarginal under nuvarande räkenskapsår. Marknaden och konsensusprognosen är skeptiska till målet, medan vi tror att bolaget kommer lyckas i en större utsträckning. Vi tror att en förbättrad varulagerposition kommer leda till ökad fullprisförsäljning framöver samt att insatsvarumotvindarna under 2022-23 nu vänder till medvindar, vilka båda kommer leda till en lönsamhetsåterhämtning”, skriver Handelsbanken i sin analys som köper in H&M till kursen 171,10 kronor som aktien stängde på i fredags.