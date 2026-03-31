Storbanken storsatsar på att rädda "den amerikanska drömmen"

Den nya satsningen, kallad American Dream Initiative (ADI), är ett flerårigt program som omfattar investeringar i bland annat småföretag, bostäder, utbildning och hälsa. Det beskrivs som en av de största samhällsinriktade satsningarna i bankens 225-åriga historia.

Ska låna till småföretag

JPMorgan planerar att låna ut närmare 80 miljarder dollar till småföretag under det kommande decenniet. Banken vill också öka antalet småföretagskunder från dagens cirka sju miljoner till tio miljoner inom fem år.

Samtidigt ska 1 000 nya rådgivare anställas, och antalet seniora affärskonsulter nästan fördubblas.

Tillgångar på 4,4 biljoner dollar

Initiativet innehåller även en politisk dimension. Banken avser att arbeta för att minska regelkostnader för småföretag, som enligt JPMorgan uppgår till omkring 100 miljarder dollar.

JPMorgan, som vid årsskiftet hade tillgångar på cirka 4,4 biljoner dollar, väntas presentera fler investeringar och samarbeten inom ramen för programmet under de kommande månaderna.

