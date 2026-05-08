Stockholmsbörsen stängde veckan rejält i moll

Nedgången är bred, med 26 av 30 aktier i OMXS30-index på minus. Wallenbergsfärens maktbolag Investor och kollegorna Industrivärden backar 1,5 respektive 1,3 procent.

Positiva uttalanden om fredsförhandlingar i Mellanöstern från USA i veckan har följts av rapporter om nya stridigheter runt Persiska viken.

Oro för nya USA-tullar präglar också handeln sedan president Donald Trump sagt att 4 juli är en ny deadline i tullsamtalen med EU.

Wall Street vände ner i torsdags och det har varit överlag nedåt i Asien under natten.

Priset på ett fat Nordsjöolja har åter stigit över 100 dollar efter noteringar på 96 dollar i torsdags.