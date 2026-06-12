SpaceX: 64 procent bettar på hög stängningskurs på Polymarket

Siffran alla citerar är tre bolag i ett

De 18,7 miljarder dollar i intäkter för 2025 som pryder prospektet är inte rymdbolaget ensamt. Det är SpaceX, xAI och gamla Twitter, ihopslagna i februari och bakåtdaterat ända till 2023 genom en redovisningsteknik som kallas common control.

Renodlat omsatte SpaceX runt 15,5 miljarder. När någon säger att aktien handlas till 94 gånger omsättningen betalar du alltså delvis för Musks AI-affär, inte för raketerna.

Starlink tjänar pengarna, AI bränner dem

Plockar man isär delarna klarnar bilden. Starlink drog in 11,4 miljarder dollar och står i princip för hela vinsten.

Raketverksamheten gick back på sina 4,1 miljarder, tyngd av Starship. AI-grenen omsatte 3,2 miljarder men förlorade över 6 miljarder dollar på driften. Bolaget som gjorde vinst 2024 redovisade en förlust på nära 5 miljarder dollar 2025, ovanpå ett brygglån på 20 miljarder som ska betalas inom ett halvår efter noteringen. Flera analytiker kallar nivån ”obscent”.

Det här hamnar i din pension

När SpaceX kvalar in i globalindexen tvingas indexfonderna köpa. Då blir miljontals svenskar med en vanlig global indexfond delägare i smyg. Du tror att du äger en bit av framtidens rymdfart. I praktiken köper du ett förlusttyngt AI-bygge prissatt som ett raketbolag, och du gör det via bakvägen.

PS analys

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Polymarkets 64 procent och en trolig rusning på premiärdagen säger ingenting om vad du faktiskt köper, och det du köper är inte SpaceX. Det är Musks treenighet: en kassako, ett dyrt rymdäventyr och en AI-satsning som ännu inte tjänat en krona.

Frågan är inte om aktien rusar idag, utan vad den är värd den dag bokföringen inte längre kan gömma sig bakom raketklyschan.

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