Småsparare flockas till kraschaktier: "Många tar en risk"

Ödesdag för börsen och ekonomin i USA

På en och samma dag släpps inflationsrapporten i USA och centralbanken Federal Reserves räntebesked med utsikterna framåt. UBS-ekonomen Jonathan Pingle konstaterar att USA på onsdagen lyckats ”packa in månader av makrorisk på en dag”, skriver CNBC. Optimisterna på Wall Street hoppas att det som kommer ut under dagen, där KPI-siffran inleder dramatiken under morgonen (amerikansk …