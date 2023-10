Slutet nära för kryptokungen – kan få 110 års fängelse

Inte på fem decennier har den ekonomiska tillväxtprognosen sett så dyster ut som i dag för Kina och Asien. Världsbanken varnar för att Östasiens tillväxtekonomier nästa år expanderar i den lägsta takten på fem decennier. Bland annat till följd av USA: s protektionism, som drabbar Kina hårt, men även stigande stuldnivåer. Det här skriver Financial …

Nu kommer ett mycket trist besked för alla svenskar som planerat att flytta till ett av Europas få kvarvarande skatteparadis. Portugal planerar att under nästa år avsluta sina generösa skatteförmåner för nyinflyttade till landet. Förändringen drabbar inte de personer som redan flyttat dit när de nya reglerna träder kraft. För dem kommer landets fördelaktiga skattesystem …

Det har utan tvekan gått snabbt utför för Sam Bankman-Fried, 31, som för ett år sedan var ett namn att räkna med inom både krypto och finans. Som ett led i det frotterade han sig återkommande med såväl societeten som gräddan av Hollywood.

Det var då.

Under tisdagen lämnade den forne kryptokungen häktet där han i mer än sju veckor inväntat sin rättegång, skriver The New York Times.

Decenniets största kryptokrasch

Nu väntar federala anklagelser som rör både bedrägeri och penningtvätt i rättegången som ska summera en av decenniets största kryptokrascher.

Och det är ingen vacker historia.

Det var i december 2022 som Bankman-Fried greps på Bahamas. Han placerades kort därpå i husarrest. Detta efter att amerikanska åklagare väckt åtal mot honom, vilket Dagens PS då kunde rapportera.