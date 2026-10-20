SEB ska betala motsvarande över 300 miljoner kronor till amerikanska myndigheter efter brister i bankens arbete mot penningtvätt. Enligt den amerikanska finansmyndigheten hade storbanken inte tillräcklig kontroll över sina kunder och internationella bankförbindelser.
SEB får nya jättenota i USA – lät tusentals miljarder passera
Vi har följt SEB i spåren av penningtvätt.
Storbanken har stuckit ut i en storskalig penningtvättshärva.
Många personer har dessutom vidare dömts i Sverige för att ha tvättat pengar hos SEB.
SEB har, precis som andra nordiska storbanker som Danske Bank och Swedbank, fått hård kritik för arbetet kring penningtvätt, särskilt i Baltikum.
Ny jättenota för SEB
Det är bristen i det arbetet som nu har landat i en ny jättenota för SEB.
Banken har nått en uppgörelse med finansmyndigheten New York State Department of Financial Services, DFS, om att betala 33 miljoner dollar eller runt 330 miljoner kronor.
Penningtvätt i Baltikum
Beslutet gäller brister i bankens arbete mot penningtvätt i Estland, Lettland och Litauen under åren 2015–2019, enligt Affärsvärlden.
DFS sågar SEB i arbetet med att tydliggöra sina högriskkunder och bankförbindelser.
DFS pekar på att SEB brast i dokumentationen av sina kunder och hur misstänkta transaktioner övervakades.
Där framträder en bild av bristfälliga kontrollsystem, ensamma medarbetare som tvingades stänga hundratals larm om dagen, och en medvetenhet om att storbanken exponerades för några av Europas absolut största penningtvättshärvor.
”Avslutat kapitel” enligt SEB
Enligt SEB tillhör detta dock historien och banken har gjort stora åtaganden och förbättringar sedan dess.
”Detta är nu ett avslutat kapitel”, säger Cecilia Wolrath Ekenbäck, SEB:s chef för regelefterlevnad, i ett pressmeddelande.
”SEB har under den aktuella perioden och efterföljande år infört en rad åtgärder för att stärka arbetet med att förebygga finansiell brottslighet. Dessa åtgärder innefattar bland annat nya policyer, processer och kontroller, mer avancerade metoder för upptäckt, utökad utbildning av medarbetare samt fördjupat samarbete med myndigheter och branschkollegor”, står det vidare i pressmeddelandet.
Högre kapitalkrav
Samtidigt står det nu klart att Finansinspektionen har beslutat att SEB tillfälligt måste hålla ytterligare omkring 10 miljarder kronor i kärnprimärkapital på grund av mer omfattande brister än tidigare känt i bankens interna kreditriskmodeller.
Tillsammans med ett tidigare tillägg handlar det om runt 20 miljarder kronor i högre kapitalkrav.
Stormigt även för andra storbanker
SEB är dock inte den enda svenska storbanken som har fått böta stora summor till DFS.
I somras betalade Swedbank 50 miljoner dollar för att ha undanhållit information om sina baltiska dotterbolag och för Nordea hamnade notan på 35 miljoner dollar för 2 år sedan för liknande brister.
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