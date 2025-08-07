Sanningen om aktier och augusti

I den speciella gren av astrologin förutsägelser om börsen och förklaringar till hur och varför den rör sig utgör, handlar en god del av volymen om sådant som om augusti är den sämsta månaden för aktier eller, bland svenska uttolkare av kaffesump, om man ska köpa till sillen och sälja till kräftorna eller möjligen tvärtom.

Nu är det Euronews som förklarar att augusti historiskt varit den svagaste månaden för europeiska aktier.

Europeiska aktier har gått in i vad som ”historiskt sett är den mest utmanande perioden av kalenderåret när augusti och september konsekvent levererar de svagaste avkastningarna för regionens aktiemarknader”, hävdar man.

Flera förklaringar

Förklaringar?

”Månaden definieras vanligtvis av tunnare handelsvolymer, större marknadskänslighet för ekonomiska och geopolitiska rubriker och ett konsekvent mönster av högre volatilitet”.

För att leda i bevis har Euronews analyserat de tre senaste decennierna och, i någon mån, även funnit bevis i den riktning man redan pekat ut.

Euro Stoxx 50 har, som referensindex, i genomsnitt minskat under augusti de senaste 30 åren, dock inte med mer än 1,66 procent.

Endast 43 procent av tillfällena har den avslutat positivt, skriver Euronews utan att låta vidgå sig att det är nästan hälften.

