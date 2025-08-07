Är augusti den sämsta månaden att investera i europeiska aktier? Ännu en gång försöker analytiker reda ut saken.
Sanningen om aktier och augusti
I den speciella gren av astrologin förutsägelser om börsen och förklaringar till hur och varför den rör sig utgör, handlar en god del av volymen om sådant som om augusti är den sämsta månaden för aktier eller, bland svenska uttolkare av kaffesump, om man ska köpa till sillen och sälja till kräftorna eller möjligen tvärtom.
Nu är det Euronews som förklarar att augusti historiskt varit den svagaste månaden för europeiska aktier.
Europeiska aktier har gått in i vad som ”historiskt sett är den mest utmanande perioden av kalenderåret när augusti och september konsekvent levererar de svagaste avkastningarna för regionens aktiemarknader”, hävdar man.
Flera förklaringar
Förklaringar?
”Månaden definieras vanligtvis av tunnare handelsvolymer, större marknadskänslighet för ekonomiska och geopolitiska rubriker och ett konsekvent mönster av högre volatilitet”.
För att leda i bevis har Euronews analyserat de tre senaste decennierna och, i någon mån, även funnit bevis i den riktning man redan pekat ut.
Euro Stoxx 50 har, som referensindex, i genomsnitt minskat under augusti de senaste 30 åren, dock inte med mer än 1,66 procent.
Endast 43 procent av tillfällena har den avslutat positivt, skriver Euronews utan att låta vidgå sig att det är nästan hälften.
Fortsatt fall i september
När Euronews analyserar Tyskland och Frankrike hävdar man sig se samma sak. I Frankrike faller CAC40 med i snitt 1,47 procent i augusti, påpekar man vilket, å andra sidan, är millimetrar från septembers genomsnittliga nedgång på 1,49 procent.
Tysklands DAX backar i snitt 2,2 procent i augusti med slutar ändå positivt i 47 procent av fallen de tre senaste decennierna.
Samtidigt konstaterar Euronews att börserna haft en ”solid” utveckling hittills i år, mycket beroende på en stark återhämtning efter april månads tullchock, men att ”historien varnar för att augusti markerar en ihållande säsongsbetonad svag punkt”.
Backar lite här också
Jaja. Sverige då?
Under de senaste tio åren har OMXS30-indexet i snitt backat 1 procent i augusti, konstaterar Placera.
Sajten konstaterar även att de fem senaste åren gett en minskning med cirka 1,3 procent i genomsnitt.
Munter Stockholmsbörs får ytterligare fart
Stockholmsbörsen öppnar på plus efter morgonens inflationssiffra och får under handelsdagen fart. Vid 13-tiden stiger breda indexet OMXS 1,3 procent. På storbolagslistan OMXS30 återfinns Boliden och Sandvik i toppen som båda stiger närmare 3 procent vardera. I botten återfinns Saab som faller 4,5 procent. Den tyska sektorskollegan Rheinmetall kom tidigare i dag med en rapport …