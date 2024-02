Nya miljarder till Norges rikaste

Life Science

Mässling hotar halva världen

Fallen av mässling ökar och nu varnar WHO för att över hälften av världens länder i slutet av året kommer ha hög risk för mässlingsutbrott. Det luftburna viruset som orsakar mässling drabbar främst barn under fem år. Med två doser vaccin kan det förebyggas, det skriver Reuters. Sedan år 2000 har enligt Världshälsoorganisationen, WHO, mer …