Säljer aktier i panik – vad köper folk i raset?

USA-börsen håller andan inför tullbeskedet

Aktieterminerna faller inför den amerikanska presidenten Donald Trumps tullutspel senare under onsdagen, rapporterar WSJ. Klockan 16, lokal tid, ska Donald Trump under USA:s firande av befrielsedagen tillkännage omfattningen av sina nya strafftullar. "Allas ögon är riktade mot president Trumps tullbesked", skriver The Wall Street Journal. USA:s aktieterminer är ned inför utspelet Befrielsedagen löper stor risk …