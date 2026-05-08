Saab har mer ammunition – lanserar "effektiv robot"

Det gör enligt företaget att luftvärnssystemets förmåga nu stärks ”avsevärt”, samtidigt som roboten uppges vara modulärt utformad så att den kan uppdateras kontinuerligt.

Bolide 2 styrs med samma störningssäkra metod som används i luftvärnssystemet RBS 70 och tidigare generationer av roboten, framgår det vidare.

Bolide 2 börjar levereras under 2027. Roboten blir standardammunition för den senaste generationen av RBS 70 NG.

Saab: Roboten har kraftigare stridsspets

”Med Bolide 2 får våra kunder en ännu mer effektiv robot med en kraftigare stridsspets och som kan anpassas kontinuerligt utifrån hur hotbilden förändras. RBS 70 kan användas som bärbart system eller från en fordonsinstallerad eldenhet vilket blivit alltmer vanligt”, säger Stefan Öberg, chef för Saabs affärsenhet Missile Systems, i pressmeddelandet där det framgår att Bolide 2-roboten är utvecklad för att användas med den senaste generationen av luftvärnssystemet RBS 70 NG men även fungerar med tidigare generationer.

Försvarskoncernen meddelar att flera provskjutningar genomförts med den nya roboten ”med goda resultat”.

