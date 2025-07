Så mycket håvar USA in på tullarna

Ungefär 100 miljarder dollar har samlats in till den amerikanska statskassan i tullar under året. Detta meddelade USAs finansminister Scott Bessent under tisdagen, skriver Yahoo Finance.

Enligt Bessent kan den summan växa till hela 300 miljarder dollar innan året är slut.

De riktigt stora inkomsterna från tullarna har enligt Bessent först materialiserats under andra kvartalet. Då lades i princip allomfattande tullar på 10 procent på stål, aluminium och fordon.

Finansdepartementet rapporterade rekordhöga bruttotullar på 22,8 miljarder dollar i maj. Detta visar en nästan fyrfaldig ökning från de totala 6,2 miljarder dollarna ett år tidigare.

Förväntar sig ännu mer inkomster på sikt

Bessent meddelar också att kongressens budgetkontor har uppskattat framtida tullintäkter. De beräknas uppgå till cirka 2,8 biljoner dollar under 10 år.

“Vilket vi tror är förmodligen lågt”, sa finansministern.

Donald Trump har också satt en ny deadline för ännu högre tullar till den 1 augusti. Detta förväntas öka inkomsterna ännu mer.

“De stora pengarna börjar komma in den 1 augusti. Jag tror att det tydliggjordes idag genom breven som skickades ut igår och idag”, säger presidenten.

Trump har också meddelat att han planerar att införa 50-procentiga tullar på koppar, skriver BBC.