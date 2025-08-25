Det har ryktats om det länge. Den svenska betaljätten Klarnas intåg på börsen. I våras såg det ut att bli av men Trumps tullchock satte käppar i hjulet.
Rykten: Så hög kan Klarnas värdering bli på New York börsen
Nu tisslas det och tasslas det igen och nya uppgifter har läckt ut om vilken värdering Sebastian Siemiatkowski satsar på för sitt bolag.
Läs även: Uppgifter: Då återupptar Klarna uppskjutna börsplanerna – Dagens PS
Klarna fick ställa in i våras
Det är tidningen Breakit som ska ha kommit åt de senaste uppgifterna om Klarnas börsintroduktion.
Tillskottet på New York börsen, som det svenska betalbolaget vill lista sig på, uppskattas bli den största tech-IPO:n sedan 2021.
Allt var bäddat och klart redan i mars i år men i planerna bordlades i sista stund när “Liberation day” utlöste tumult på världens börser.
I slutet av juli avslöjade Sky News att Klarnas börsdebut såg ut att närma sig återigen.
Avböjde att kommentera nya uppgifter
Nyhetskanalen hade kommit över ett pm skickat till investerare;
“Vårt momentum fortsätter att öka, och vår avsikt att börsnotera ligger fast. Vi följer marknadsförhållandena noggrant och kommer att agera snabbt när tidpunkten passar oss”, skrev finanschef Niclas Neglen, i pm:et enligt Sky News.
Klarna avböjde att kommentera.
Nu har som sagt Breakit kanske kommit över ytterligare en ledtråd i följetången när prislappen per aktie i Klarna kan ha avslöjats.
Flat Capital lyfter
“Värderingen man siktar på är mellan 34-36 dollar per aktie, motsvarande totalt 12,6-13,4 miljarder dollar” rapporterar Placera om Breaktis scoop.
Värderingen (pre Money) skulle därmed motsvara mellan 120 miljarder och 128 miljarder svenska kronor.
Kampen om Klarna: Stockholmsbörsens sista-minuten-drag
Den svenska betaljätten Klarna går mot börsen. Men det ser tyvärr inte ut att bli den svenska börsen. Nu genomför Stockholmsbörsen en hastig förändring som kanske kan locka prestige-noteringen trots allt.
Det är något lägre än den planerade värderingen på 15-20 miljarder dollar som uppgavs gälla i våras innan noteringen sköts upp.
Flat Capital (börskurs Flats Capital) som äger en betydande del Klarna-aktier vände till plus på Stockholmsbörsen efter att ha handlats nära 3 procent ned innan nyheten om värderingen blev känd.
Läs även: Kraftigt värderingslyft för Siemiatkowskis investmentbolag – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
