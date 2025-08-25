Rykten: Så hög kan Klarnas värdering bli på New York börsen

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Nu tisslas det och tasslas det igen och nya uppgifter har läckt ut om vilken värdering Sebastian Siemiatkowski satsar på för sitt bolag.

Klarna fick ställa in i våras

Det är tidningen Breakit som ska ha kommit åt de senaste uppgifterna om Klarnas börsintroduktion.

Tillskottet på New York börsen, som det svenska betalbolaget vill lista sig på, uppskattas bli den största tech-IPO:n sedan 2021.

Allt var bäddat och klart redan i mars i år men i planerna bordlades i sista stund när “Liberation day” utlöste tumult på världens börser.

I slutet av juli avslöjade Sky News att Klarnas börsdebut såg ut att närma sig återigen.