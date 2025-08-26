Riskkapitalisten ger Sverige underkänt: "Orolig för landet"

“Svenska bolag kommer inte hamna på efterkälken. Däremot är jag orolig för landet Sverige. Det räcker inte att Wallenberg gör ett bra jobb, vi måste ha en landsstrategi. Finns den idag?”, säger han till Dagens PS.

Dušan Stojanović är grundare av True Global Ventures som bland annat har investerat stort i bolag som driver utvecklingen inom blockchain och AI.

Ger Sverige underkänt

Trots ett växande intresse för AI ser Stojanović stora utmaningar. När hans bolag True Global Ventures förra året arrangerade en global tävling i Silicon Valley deltog 130 bolag, men bara ett svenskt nådde finalen.

“Vi måste ge oss själva underkänt när det gäller AI-investeringar de senaste 18 månaderna i Sverige. Om du känner eller är grundare av ett bolag med cirka 10 MSEK i intäkter inom AI så hör av er.”

Han pekar också på att lovande svenska startups som Lovable, Legora, Tandem och Sana möter höga förväntningar, samtidigt som bristen på spetskompetens kan göra att talangfulla bolag köps upp tidigt.

“Hållbarhet kombinerat med AI kan bli en svensk styrka. Det är där lösningar kan komma, även om det just nu inte är ”trendigt”, säger han.

