Riskkapitalisten ger Sverige underkänt: "Orolig för landet"

Sverige har inte hängt med när det kommer till investeringar i AI
Sverige har inte hängt med när det kommer till investeringar i AI, det menar den svenska riskkapitalisten Dušan Stojanović. (Bild: Canva / True Global Ventures)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 26 aug. 2025Publicerad: 26 aug. 2025

Svenska bolag inom AI kan lyckas, men landet riskerar att missa tåget. Det menar riskkapitalprofilen Dušan Stojanović, som efterlyser en nationell strategi för att Sverige ska kunna ta plats på världskartan.

“Svenska bolag kommer inte hamna på efterkälken. Däremot är jag orolig för landet Sverige. Det räcker inte att Wallenberg gör ett bra jobb, vi måste ha en landsstrategi. Finns den idag?”, säger han till Dagens PS.

Dušan Stojanović är grundare av True Global Ventures som bland annat har investerat stort i bolag som driver utvecklingen inom blockchain och AI.

Ger Sverige underkänt

Trots ett växande intresse för AI ser Stojanović stora utmaningar. När hans bolag True Global Ventures förra året arrangerade en global tävling i Silicon Valley deltog 130 bolag, men bara ett svenskt nådde finalen.

“Vi måste ge oss själva underkänt när det gäller AI-investeringar de senaste 18 månaderna i Sverige. Om du känner eller är grundare av ett bolag med cirka 10 MSEK i intäkter inom AI så hör av er.”

Han pekar också på att lovande svenska startups som Lovable, Legora, Tandem och Sana möter höga förväntningar, samtidigt som bristen på spetskompetens kan göra att talangfulla bolag köps upp tidigt.

“Hållbarhet kombinerat med AI kan bli en svensk styrka. Det är där lösningar kan komma, även om det just nu inte är ”trendigt”, säger han.

PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Stablecoins flyttar fram positionerna

På blockchain-sidan är läget mer splittrat. Stojanović framhåller de amerikanska jättarna Tether och Circle, där den senare gjort en av USA:s starkaste börsnoteringar någonsin. I Europa finns däremot en annan ambition.

“Här vill man hellre se statliga euro-stablecoins än privata alternativ. Processerna har tagit fart efter Circles notering och tydligare regler i USA”, säger han.

Själv är TGV positionerat via portföljbolaget Animoca i Hongkong, i samarbete med Standard Chartered och Hongkong Telekom.

Licens öppnar nya möjligheter

Parallellt stärker TGV sina möjligheter globalt. Bolaget har just beviljats en ny CMS-licens av Monetary Authority of Singapore, vilket öppnar för bredare investeringar i både privata och börsnoterade bolag.

“Vi kan redan nu öka våra investeringar i existerande portföljbolag, exempelvis genom att köpa ut delägare. Tidigare fanns ett tak, men det är borta nu. Det gäller även de tre svenska bolag vi är ägare i”, säger Stojanović.

Med licensen kan TGV även starta continuation funds och fond-i-fonder, samt satsa på professionellt förvaltade kryptofonder. En expansion som enligt Stojanović kan bli avgörande för att stötta framtidens vinnare, rapporterar man i ett pressmeddelande.

AIEkonomiIntervjuSverige
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

