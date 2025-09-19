Nu är det helt andra länder och kontinenter som lockar förmögna amerikaner med skatteplanering, skriver Business Insider.
Rika amerikaner överger Europas skatteparadis
Latinamerika och Asien lockar välbeställda amerikaner som ser behov av förmögenhetsplanering.
Nomad Capitalist, som sysslar med rådgivning till rika och hjälper till med ett andra medborgarskap, berättar för Business Insider, BI, att särskilt Latinamerika upplevt en dramatisk ökning av amerikanska vikingar.
Nu är det pass i Costa Rica som gäller
Även delar av Asien står i dag högt i kurs när amerikanare är på jakt efter skatteförmåner, visumfria resor och soliga platser att pensionera sig på.
Det är ett klart skifte från hur det sett ut i årtionden där länder som Portugal, Malta och Grekland tidigare varit heta tillflyktsländer för USA:s välbärgade.
”Glöm vin i Toscana eller somrarna i södra Frankrike – rika amerikaner jagar nu andra pass i Costa Ricas djungler och Bangkoks livliga gator”, konstaterar Business Insider och berättar att antalet amerikaner som ansökt om uppehållstillstånd i Costa Rica ökat med hela 660 procent hittills i år jämfört med 2024, enligt Henley & Partners.
Lämnar inte Europa helt – men nästan
Uruguay, Panama och Argentina är andra toppdestinationer för de förmögna amerikanarna.
I ärlighetens namn bör det nämnas att Europa fortfarande har viss attraktionskraft, men intresset har svalnat rejält som en effekt av skärpta skattelagar, strängare immigrationsregler och högre investeringsgänser, enligt Andrew Henderson, grundare av Nomad Capitalist.
Fler rika amerikaner blickar mot Thailand, Singapore och Kambodja.
”För våra kunder handlar Asien mindre om volym och mer om positionering på viktiga affärs- och investeringsmarknader”, säger Henderson till BI.
Erbjuds bättre valuta för sina pengar
Hans klienter får ”bättre valuta för pengarna” där än tidigare europeiska skatteparadis, och det inkluderar inte bara lägre skattesatser utan även bra sjukvård, lyx och komfort.
När det gäller Costa Rica och Panama finns även en lockelse för dem som planerar att flytta genom närheten med direktflyg från USA.
Costa Rica väntas i år blir det fjärde mest populära landet för förmögna amerikaner, enligt uppgifter från Henley & Partners som BI hänvisar till.
Rika amerikaner planerar för nästa generation
”Costa Rica har verkligen skjutit i höjden och blivit ett av de mest populära programmen för amerikanska medborgare i år. Det uppfyller alla kriterier: lägre trösklar än i Europa, skatteförmåner, säkerhet och en livsstil”, säger Michel Soler, vd för Latinamerika på Henley & Partners, till tidningen.
En annan skillnad mot tidigare, när rika amerikaner vill få bästa avsättning på sin förmögen, är att det inte längre handlar om att resa bort från höga skatter, det handlar lika mycket om förmögenhetsplanering för nästa generation, framgår det.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
