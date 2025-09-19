Rika amerikaner överger Europas skatteparadis

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Lämnar inte Europa helt – men nästan

Uruguay, Panama och Argentina är andra toppdestinationer för de förmögna amerikanarna.

I ärlighetens namn bör det nämnas att Europa fortfarande har viss attraktionskraft, men intresset har svalnat rejält som en effekt av skärpta skattelagar, strängare immigrationsregler och högre investeringsgänser, enligt Andrew Henderson, grundare av Nomad Capitalist.

Fler rika amerikaner blickar mot Thailand, Singapore och Kambodja.

”För våra kunder handlar Asien mindre om volym och mer om positionering på viktiga affärs- och investeringsmarknader”, säger Henderson till BI.

Erbjuds bättre valuta för sina pengar

Hans klienter får ”bättre valuta för pengarna” där än tidigare europeiska skatteparadis, och det inkluderar inte bara lägre skattesatser utan även bra sjukvård, lyx och komfort.

När det gäller Costa Rica och Panama finns även en lockelse för dem som planerar att flytta genom närheten med direktflyg från USA.

Costa Rica väntas i år blir det fjärde mest populära landet för förmögna amerikaner, enligt uppgifter från Henley & Partners som BI hänvisar till.

Rika amerikaner planerar för nästa generation

”Costa Rica har verkligen skjutit i höjden och blivit ett av de mest populära programmen för amerikanska medborgare i år. Det uppfyller alla kriterier: lägre trösklar än i Europa, skatteförmåner, säkerhet och en livsstil”, säger Michel Soler, vd för Latinamerika på Henley & Partners, till tidningen.

En annan skillnad mot tidigare, när rika amerikaner vill få bästa avsättning på sin förmögen, är att det inte längre handlar om att resa bort från höga skatter, det handlar lika mycket om förmögenhetsplanering för nästa generation, framgår det.

