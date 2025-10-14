Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Råvaror

Rekord för silver skakar marknaden – hela världen jagar tackor

Priset på Silver
Priset på silver har rusat kraftigt hela 2025 och slog nu ett gammalt rekord från 2011. (Foto: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 14 okt. 2025Publicerad: 14 okt. 2025

Silver rusar till den högsta nivån någonsin och skapar ett globalt kaos på råvarumarknaden. Samtidigt väntar börsdagens stora dramatik i form av tunga bankrapporter och centralbankstal.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Det glänser om tisdagsmorgonen – bokstavligen. Silverpriset har nått ett nytt historiskt rekord på nästan 53 dollar per uns, drivet av en dramatisk “short squeeze” i London.

Jakten på den ädla metallen är nu så intensiv att handlare flyger över tackor med passagerarplan för att utnyttja prisskillnader mellan handelsplatser.

Enligt Bloomberg är det här den största rusningen sedan 1980, då bröderna Hunt försökte ta kontroll över hela marknaden. Den här gången är det snarare bristen på likviditet och en global oro som driver priset uppåt.

Guld följer med, också det på rekordnivåer efter åtta veckor av uppgång. Silver fortsätter att trumfa guldets värdeökning 2025.

Priset på ädelmetaller har ökat kraftigt i år men silverpriset är på det högsta någonsin. (Bild: Canva)
Priset på ädelmetaller har ökat kraftigt i år men silverpriset är på det högsta någonsin. (Bild: Canva)

Flygfrakt av silver

Det historiska lyftet har skapat ett gap mellan London och New York. I tisdagsmorgonens handel låg silverpremien i London 1,15 dollar högre per uns, ned från tre dollar förra veckan. Skillnaden har fått vissa handlare att chartra plan för att flyga tackor över Atlanten, en transportform normalt reserverad för guld.

Samtidigt skenar leasingkostnaderna för silver i London, upp över 30 procent på en månad, enligt Bloomberg. Den snabba ökningen har gjort det dyrt att sitta kort, vilket eldar på köpruschen. Ett uppsving i den indiska efterfrågan har dessutom minskat tillgången på handelsbara tackor i Europa.

Analytiker på Goldman Sachs varnar nu för att silvret, en betydligt mindre marknad än guldet, kan fortsätta att få kraftiga prisrörelser även vid små förändringar i flödena.

ANNONS

“Utan centralbankernas stöd riskerar varje inbromsning att leda till tvära kast,” skriver banken i en analys.

Fakta: Silverrusningen

  • Pris: 53,45 dollar per uns (rekordnivå)
  • Orsak: Short squeeze och global brist på likviditet
  • Följder: Flygfrakt av tackor till London, leasingräntor över 30 %
  • Risk: Kraftig korrektion om flödena vänder
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Börserna avvaktande inför rapportsäsongen

Samtidigt som silver rusar öppnar börsveckan trevande. De amerikanska terminerna för Dow Jones, S&P 500 och Nasdaq ligger runt nollstrecket inför tisdagens öppning.

På Wall Street väntar en tung dag när bankjättarna JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs och Wells Fargo släpper sina kvartalsrapporter, ett startskott för höstens rapportsäsong, skriver Yahoo Finance.

Måndagen bjöd annars på en bred återhämtning efter fredagens ras, sedan Donald Trump tonat ner hotet om nya tullar mot Kina. Investerarna får dock vänta längre på nya konjunktursiffror, eftersom delar av den amerikanska statistikproduktionen står stilla under den pågående regeringsnedstängningen.

Federal Reserves ordförande Jerome Powell väntas tala senare under dagen vid National Association for Business Economics, ett tal som nu blir extra viktigt i brist på färsk ekonomisk data.

Även den svenska förste vice riksbankschefen Aino Bunge håller tal på förmiddagen, om det ekonomiska läget och penningpolitiken.

ANNONS

Asienbörserna blandade

I Asien dominerar nedgångar, framför allt i Tokyo där indexen faller drygt 2,5 procent. Den kinesiska halvledarproducenten Wingtech rasar tio procent efter att Nederländerna tagit kontroll över dess europeiska dotterbolag Nexperia, rapporterar Di.

Sydkoreanska Samsung Electronics däremot överraskade med en vinstökning på 32 procent, men aktien backade ändå marginellt efter en stark uppgång i år.

Europeiska terminer pekar svagt nedåt inför öppningen, medan svenska investerare riktar blickarna mot Ericssons rapport under årets kanske mest bevakade kvartal på Stockholmsbörsen.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BörsenSilver
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS