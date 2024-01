Råvaruexpert tror på oljepris-topp

“Det är tydligt att efterfrågan på olja kommer att nå en topp och det är inte så långt borta”, säger Christian Kopfer i en Privata Affärer-intervju.

Han räknar med ett oljepris på över 100 dollar per fat under 2024, vilket är betydligt högre än snittpriset på cirka 80 dollar fatet under 2023.

Hans huvudscenario frontalkrockar med den norske redaren Herbjørn Hansson på Nordic American Tankers, som utgår från att oljepriset kollapsar i år.

“Jag räknar med att snittpriset på olja kommer att ligga mellan 20 och 30 dollar 2024. Vi kommer att se “spikar” upp till 70-80 dollar och det lägsta priset kan förväntas ligga under 20 dollar per fat”, säger han till Finansavisen.

Läs mer här: Norsk expert: Oljepriset kommer att kollapsa Dagens PS

Brukar pricka in sina prognoser

Och han har prickat rätt i sin profetior tidigare. I år tror han att utbudet på olja blir avsevärt större än efterfrågan, vilket utlöser prisras på det “svarta guldet”.

Nio av tio experter som den norska tidningen frågat tror på ett oljepris på mellan 77 och 90 dollar fatet i år. Undantaget är Herbjørn Hansson som alltså tror att oljan rasar i pris betydligt mer än så.

Christian Kopfer, Handelsbankens råvaruanalytiker är av en diametralt helt annan uppfattning.

“Världen kommer att konsumera nya rekordnivåer av olja under 2024 samtidigt som producenterna utövar en effektiv priskontroll. Det får inte bli allt för svag konjunktur förstås, men oljan är inte heller så konjunkturkänslig som man kan tro”, säger han till PA och menar att det är bäddat för att oljan, som han säger, ska etablera sig på högre nivåer under 2024.

Överlag är Handelsbankens syn på råvaror positiv och bedömningen är att mycket har bottnat, bland annat när det gäller stål och zink men även koppar står högt i pris, vilket hänger ihop med ökad efterfrågan på metallen kopplad till den gröna omställningen, enligt Christian Kopfer som tror att det kommer hålla i sig flera år.