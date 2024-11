Världens största kobolt-bolag: Det är över för metallen

Råvaror

Stark rekyl för oljepriset – bottenkänning över

Oljepriset rasade kraftigt efter att Israels svar mot Iran visade sig freda landets oljeproduktion. Men redan nu har priset återhämtat sig. Under oktober föll oljepriset från 80 dollar per fat (Nordsjöolja) till drygt 70 dollar per fat – sedan mitten på förra veckan har priset återhämtat halva fallet och landat över 75 dollar igen. Förklaringen …