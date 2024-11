Stålbad för järnpriset – möjlighet för Sverige

Utvecklingen i Kina har drivit järnmalmspriserna till oanade höjder under de senaste 20 åren. Priset, som länge låg stabilt på 30-40 dollar per ton, steg kraftigt när Kinas statligt styrda expansion tog fart. Sommaren 2021 nådde järnmalmspriset över 200 dollar per ton, rapporterar SVT.

Men när Kinas fastighetsbubbla spruckit och landets tillväxt mattas av har också priset på järn landat på helt andra nivåer – nära hälften av priset för tre år sedan.

Priset på järn har rasat kraftigt under året och är back 25 procent sedan årets början. (Källa: Business Insider)

Tuffa tider för järn

Men enligt Felix Lindberg, entreprenör i skrotbranschen, är den långvariga prisfesten nu på väg att ta slut.

Anledningen är att Kina går in i en ny fas av sin utveckling och minskar sin efterfrågan på stål och därmed järnmalm.

Läs även: Kinas stimulanspaket spiller över på järnmalm. Dagens PS

“När du börjar ett lands utveckling behöver du järnmalm för att bygga upp ett lager av råvaror. Nu finns mycket stål inbyggt i Kina som kan fasas ut och återvinnas,” säger Lindberg till SVT.

Skrotets ökande betydelse hotar järnmalmens dominans. I Kina förväntas andelen järnmalm i stålverk minska från 90 till 60 procent. Samtidigt påpekar analytikern Anton Löf för SVT att skrotets genomslag kan ta tid, då stålcirkulationen i Kina är längre än i Västvärlden.