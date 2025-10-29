Risk för ras: OPEC i kläm mellan Vita huset och Kreml

Det är dags för OPEC+ att samlas för att diskutera produktionen framöver. Sedan det förra mötet har USA beslutat om sanktioner mot de två största olje- och gasbolagen i Ryssland, Lukoil och Rosneft.

Draget har medfört osäkerhet på oljemarknaden och medföljande högre oljepriser. Ett välkommet lyft för länder som Saudiarabien. Men samtidigt ökar pressen på hela kartellen att agera med försiktighet.

Ryssland brottas med nya sanktioner – men det högre oljepriset möjliggör nya prishöjningar från oljekartellen OPEC. (Bild: Canva)

Försiktig strategi från OPEC

Enligt OilPrice.com väntas OPEC+ hålla fast vid sin linje om små, gradvisa produktionshöjningar. Källor inom organisationen talar om en ökning på 137 000 fat per dag i december, samma nivå som för november.

Kartellen vill undvika ett överskott som kan trycka ned priserna, men vill samtidigt signalera stabilitet. Saudiarabien, som bär det största ansvaret för prispolitiken, ser sannolikt ingen anledning att ändra kurs så länge Brent-oljan ligger över 60 dollar fatet.

”OPEC+ agerar med full flexibilitet och kan när som helst pausa eller reversera sina frivilliga justeringar”, skriver organisationen i sitt senaste uttalande.