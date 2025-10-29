För första gången sedan Donald Trump återtog makten över Vita huset har han infört sanktioner mot oljeindustrin i Ryssland. Hur kommer oljekartellen OPEC att möta beskedet?
Risk för ras: OPEC i kläm mellan Vita huset och Kreml
Mest läst i kategorin
Oljepriset faller och guldet stabiliseras
Oljepriset backar på onsdagen som en följd av sanktionerna mot Ryssland, även Opec+ pressar ned oljan. Brentoljan, det internationella riktmärket, tappar 7 cent eller 0,11 procent till 64,33 dollar fatet. Även den amerikanska WTI-oljan faller 7 cent till 60,08 per fat rapporterar Reuters. Förutom ett hårdare sanktionerat Ryssland på grund av kriget i Ukraina ligger …
Europa bunkrar bränsle inför kall vinter – sanktioner skapar oro
Europas import av diesel och flygbränsle är på väg mot rekordnivåer i oktober, då handlare förbereder sig inför vintern och nya sanktioner mot Ryssland. Enligt data från analysföretaget Kpler som Bloomberg sammanställt anlände nästan 1,9 miljoner fat per dag till EU-hamnar under perioden 1-20 oktober från länder som Indien, Saudiarabien och USA. Om takten fortsätter …
Guldet faller under viktiga nivån: Här är metallen som stiger i värde
Priset på guld har rasat i en hel vecka, och på tisdagen föll det under den viktiga nivån 4 000 dollar per uns. Silver och platina minskar också i värde medan en annan metall, palladium, stiger i värde. USA:s förbättrade relationer med Kina ligger bakom en växande optimism för investerare, vilket får dem att välja …
Ryssland säljer olja på parallell marknad – går runt sanktioner
Sanktionerna från USA gör det både krångligare och dyrare för Ryssland att kunna sälja sin olja. Men i slutändan kommer de att lyckas, tror bedömare. USA:s senaste sanktioner mot ryska oljebolag väntas skapa kortsiktiga störningar på marknaden – men bedöms inte leda till något varaktigt bortfall av leveranser. Det är kontentan i flera analyser efter …
Prickade rätt i silver – här är nya favoriterna bland råvarorna
Anders Elgmyr, vd på den svenska delen av Carlsquare Bank, prickade helt rätt i att råvaran silver stod inför ett lyft när när han gästade PS Studio i somras. Nu är han på besök igen med bland annat ett knippe nya råvaruspaningar. Se även: Bitcoin, guld och diamanter – “Det här årets kortning” – Dagens …
Det är dags för OPEC+ att samlas för att diskutera produktionen framöver. Sedan det förra mötet har USA beslutat om sanktioner mot de två största olje- och gasbolagen i Ryssland, Lukoil och Rosneft.
Draget har medfört osäkerhet på oljemarknaden och medföljande högre oljepriser. Ett välkommet lyft för länder som Saudiarabien. Men samtidigt ökar pressen på hela kartellen att agera med försiktighet.
Försiktig strategi från OPEC
Enligt OilPrice.com väntas OPEC+ hålla fast vid sin linje om små, gradvisa produktionshöjningar. Källor inom organisationen talar om en ökning på 137 000 fat per dag i december, samma nivå som för november.
Kartellen vill undvika ett överskott som kan trycka ned priserna, men vill samtidigt signalera stabilitet. Saudiarabien, som bär det största ansvaret för prispolitiken, ser sannolikt ingen anledning att ändra kurs så länge Brent-oljan ligger över 60 dollar fatet.
”OPEC+ agerar med full flexibilitet och kan när som helst pausa eller reversera sina frivilliga justeringar”, skriver organisationen i sitt senaste uttalande.
Senaste nytt
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag
Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Ryssland pressas
För Moskva innebär de amerikanska sanktionerna ett hårt slag. The Moscow Times rapporterar att Lukoil planerar att sälja av sina internationella tillgångar, som står för omkring en tredjedel av bolagets verksamhet. Rosneft riskerar att förlora intäkter från sitt stora innehav i det indiska raffinaderiet Nayara Energy.
Enligt energiexperten Sergei Vakulenko kan sanktionerna göra det ”praktiskt taget omöjligt” för de ryska bolagen att ta emot utdelningar från utländska projekt.
Trump har samtidigt försökt minska Rysslands export till Kina och Indien, två av landets största kunder. Men båda länderna har hittills visat sig skickliga på att anpassa sig.
Asien fyller vakuumet
Indien importerar i dag nära 1,8 miljoner fat rysk olja per dag, upp från 50 000 fat 2020. Kina köper ungefär två miljoner fat, och kan eventuellt ta mer om Indien tvingas minska sina volymer. Det råder viss osäkerhet runt Kinas efterfrågan.
”Tekniskt sett skulle Indien kunna ersätta rysk olja med leveranser från Mellanöstern, Latinamerika eller USA”, säger Sumit Ritolia, analytiker på Kpler, till Moscow Times. ”Men frågan är om landet är berett att ge upp de rabatter man får från Ryssland.”
Om New Delhi minskar sina inköp väntas Saudiarabien och andra OPEC-länder täcka upp med ökad produktion, vilket i förlängningen kan ge Ryssland ännu svårare att hålla sina intäkter uppe.
Balansgång på hög nivå
För OPEC är den största risken inte de amerikanska sanktionerna, utan att oljepriset faller för snabbt när man trappar upp produktionen. Samtidigt behöver kartellen väga sina relationer till Ryssland mot viljan att bevara eller återta marknadsandelar från bland annat USA.
Så länge oljan handlas över 60 dollar fatet kan Saudiarabien fortsätta sin försiktiga kurs med små produktionsökningar. Men skulle priserna falla mot 50-strecket kan en ny kapplöpning om marknadsandelar bryta ut, med oförutsägbara följder för hela energimarknaden.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Gates varning till Nadella: Då bränner du 1 miljard dollar
Det här fick Microsofts vd Satya Nadella höra från techjättens medgrundare Bill Gates, som då satt i styrelsen, när bolaget gjorde sin första investering i OpenAI. Det här var 2019 och Microsoft investerade 1 miljard dollar i uppstickaren OpenAI och Nadella utgick från att satsningen skulle generera rejäl avkastning. Men Bill Gates, som tidigare var …
Så fick Skatteverket fler att deklarera
En liten påstötning var allt som behövdes. Efter kontroll av Skatteverket ökade redovisningarna av utländska kapitalinkomster markant. Varje år tar Skatteverket, genom informationsutbyten med andra länder, emot runt en miljon kontrolluppgifter för drygt en halv miljon personer. Uppgifterna omfattar olika typer av inkomster från nästan 100 länder. För inkomståret 2020 gjorde Skatteverket en slumpmässig kontroll …
Schweiz bankjätte UBS drämmer till med skräll
Schweiziska storbanken UBS ökar vinsten med 74 procent för årets tredje kvartal och förklarar vinstlyftet med ”strategiska investeringar”. UBS vinst under perioden överträffar förväntan hos analytikerna där nettovinsten till aktieägarna uppgick till 2,5 miljarder dollar, berättar amerikanska CNBC. Ökade intäkter från UBS investment banking-enhet och en upplösning av rättsliga avsättningar bidrog till den kraftiga vinstökningen. …
Nu sätter cheferna ner foten mot mobiler på mötet
Brukar du kolla dina mejl eller meddelanden under en dragning? Då är du inte ensam. Men nu vill flera högt uppsatta chefer få stopp på beteendet. Allt fler företagsledare uttrycker frustration över anställdas mobilanvändning under möten. Fenomenet har länge varit en källa till irritation i näringslivet, även om det också är mycket vanligt. Nu har …
USA:s skuldberg: "Mycket allvarligt läge"
USA:s statsskuld fortsätter att växa och nu varnar flera experter för att landet rör sig mot en ekonomisk kris. Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS, ger sin syn på skuldberget och vilka konsekvenser det för med sig när han gästar PS Studio. Se även: Läge för sparare att möblera om portföljen – "satsa på Kina" …