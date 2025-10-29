Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Råvaror

Risk för ras: OPEC i kläm mellan Vita huset och Kreml

När USA och Ryssland krockar blir det svårt för OPEC att välja lojalitet. Hur kommer man att hantera USA:s sanktioner mor Rosneft och Lukoil?
När USA och Ryssland krockar blir det svårt för OPEC att välja lojalitet. Hur kommer man att hantera USA:s sanktioner mor Rosneft och Lukoil? (Bild: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

För första gången sedan Donald Trump återtog makten över Vita huset har han infört sanktioner mot oljeindustrin i Ryssland. Hur kommer oljekartellen OPEC att möta beskedet?

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Högtryck i silvergruvan. Men vilken råvara blir nästa som kan få samma rally? På bilden en silvergruva i Texas, USA.
Spela klippet
PS Studio

Prickade rätt i silver – här är nya favoriterna bland råvarorna

27 okt. 2025
ANNONS

Det är dags för OPEC+ att samlas för att diskutera produktionen framöver. Sedan det förra mötet har USA beslutat om sanktioner mot de två största olje- och gasbolagen i Ryssland, Lukoil och Rosneft.

Draget har medfört osäkerhet på oljemarknaden och medföljande högre oljepriser. Ett välkommet lyft för länder som Saudiarabien. Men samtidigt ökar pressen på hela kartellen att agera med försiktighet.

OPEC lär inte hålla tillbaka bara för att Ryssland får smaka sanktioner
Ryssland brottas med nya sanktioner – men det högre oljepriset möjliggör nya prishöjningar från oljekartellen OPEC. (Bild: Canva)

Försiktig strategi från OPEC

Enligt OilPrice.com väntas OPEC+ hålla fast vid sin linje om små, gradvisa produktionshöjningar. Källor inom organisationen talar om en ökning på 137 000 fat per dag i december, samma nivå som för november.

Kartellen vill undvika ett överskott som kan trycka ned priserna, men vill samtidigt signalera stabilitet. Saudiarabien, som bär det största ansvaret för prispolitiken, ser sannolikt ingen anledning att ändra kurs så länge Brent-oljan ligger över 60 dollar fatet.

”OPEC+ agerar med full flexibilitet och kan när som helst pausa eller reversera sina frivilliga justeringar”, skriver organisationen i sitt senaste uttalande.

ANNONS

Senaste nytt

Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Spela klippet
PS Partner

D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag

15 okt. 2025

Ryssland pressas

För Moskva innebär de amerikanska sanktionerna ett hårt slag. The Moscow Times rapporterar att Lukoil planerar att sälja av sina internationella tillgångar, som står för omkring en tredjedel av bolagets verksamhet. Rosneft riskerar att förlora intäkter från sitt stora innehav i det indiska raffinaderiet Nayara Energy.

ANNONS

Enligt energiexperten Sergei Vakulenko kan sanktionerna göra det ”praktiskt taget omöjligt” för de ryska bolagen att ta emot utdelningar från utländska projekt.

Trump har samtidigt försökt minska Rysslands export till Kina och Indien, två av landets största kunder. Men båda länderna har hittills visat sig skickliga på att anpassa sig.

Asien fyller vakuumet

Indien importerar i dag nära 1,8 miljoner fat rysk olja per dag, upp från 50 000 fat 2020. Kina köper ungefär två miljoner fat, och kan eventuellt ta mer om Indien tvingas minska sina volymer. Det råder viss osäkerhet runt Kinas efterfrågan.

”Tekniskt sett skulle Indien kunna ersätta rysk olja med leveranser från Mellanöstern, Latinamerika eller USA”, säger Sumit Ritolia, analytiker på Kpler, till Moscow Times. ”Men frågan är om landet är berett att ge upp de rabatter man får från Ryssland.”

Om New Delhi minskar sina inköp väntas Saudiarabien och andra OPEC-länder täcka upp med ökad produktion, vilket i förlängningen kan ge Ryssland ännu svårare att hålla sina intäkter uppe.

Balansgång på hög nivå

För OPEC är den största risken inte de amerikanska sanktionerna, utan att oljepriset faller för snabbt när man trappar upp produktionen. Samtidigt behöver kartellen väga sina relationer till Ryssland mot viljan att bevara eller återta marknadsandelar från bland annat USA.

Så länge oljan handlas över 60 dollar fatet kan Saudiarabien fortsätta sin försiktiga kurs med små produktionsökningar. Men skulle priserna falla mot 50-strecket kan en ny kapplöpning om marknadsandelar bryta ut, med oförutsägbara följder för hela energimarknaden.

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
OljaOPECRysslandSaudiarabienUSA
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

USA:s statskuld fortsätter att ticka upp samtidigt som det politiska läget är låst.
Spela klippet
Börs & Finans

USA:s skuldberg: "Mycket allvarligt läge"

29 okt. 2025
ANNONS
ANNONS