Prognos: Därför blir olja dyrare nu

Goldman Sachs väntar sig ett ”all time high” för efterfrågan på oljemarknaderna och att det kommer att leda till ett ”betydande underskott”.

Investeringsbanken ser i nästa led att priset på oljan stiger från 80 dollar per fat idag till 86 dollar vid årets slut, en prisstegring på 7,5 procent.

Stora underskott

“Vi väntar oss ganska stora underskott under andra halvåret med underskott på nästan 2 miljoner fat per dag under tredje kvartalet när efterfrågan når en rekordnivå”, sade Goldmans oljeforskningschef Daan Struyven till CNBC måndag.

Han tillade att banken förutspår att Brent-olja kommer att stiga från strax över 80 dollar per fat nu till 86 dollar per fat vid årets slut.

Struyven konstaterade att USA:s råoljeproduktion ökat avsevärt under det senaste året – till 12,7 miljoner fat per dag – men sade att tillväxttakten kommer att avta under återstoden av året.