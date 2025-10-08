Över 500 miljarder för att rädda ditt dricksvatten

Kostnaderna för vatten och avlopp rusar i hela landet. I genomsnitt höjer landets kommuner VA-taxorna med 10,9 procent i år jämfört med 2024 enligt Nils Holgerssongruppen, som Dagens PS också rapporterat om.

Underhållet eftersatt på dricksvatten

Anledningen är att underhållet är eftersatt, så om inget drastiskt görs så lär prishöjningarna fortsätta även framöver.

”I stället för att ta ansvar för eftersatt underhåll skickar kommunerna notan till hushållen, som får betala mer utan att vatten eller service blir bättre. Det är orimligt att kommunerna täcker upp gamla skulder genom att vältra över försummat underhåll på kunderna”, säger Rikard Silverfur, ordförande för Nils Holgerssongruppen, i ett pressmeddelande.

200 år att byta ut alla rör

Pär Dalhielm, vd, Svenskt vatten, säger till Fastighetsnytt att vi står inför den största strukturomvandlingen vi någonsin sett när det gäller Sveriges vatteninfrastruktur.

För att upprätthålla dricksvattensystemets nuvarande kvalitet behövs investeringar på 560 miljarder kronor tills 2040, enligt branschorganisationen Svenskt vatten. Det är 31 miljarder kronor per år – den nuvarande investeringstakten är 21 miljarder kronor per år. Utan större investeringar väntar högre priser för konsumenterna – och samtidigt lägre kvalitet med fler läckande rör.

Svensk vattenförsörjning vilar på ett nät av vatten- och avloppsledningar som till stora delar byggdes under 50-, 60- och 70-talen. Många rör behöver bytas ut, men med nuvarande investeringstakt skulle det ta 200 år att byta ut hela systemet.

Värdeminskning på fastigheter

Smartvattens “Annual Water Report 2025” målar upp vatten som en strategisk risk för hela fastighetssektorn i Europa. Det tas ett större grepp om frågan på EU-nivå, och det som behövs mest är investeringar.

“Klimatförändringar, föroreningar och en ständigt växande befolkning förändrar Europas vattenlandskap i grunden. Vattenbrist har redan lett till värdeminskning på fastigheter i norra, centrala och södra Europa, och investerare prioriterar nu hållbara tillgångar som minskar dessa risker”, säger Karl Jepsson, Chief Strategy & Product Officer på Smartvatten i ett pressmeddelande.

