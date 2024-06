Oljeindustrin har frodats trots Bidens klimatpolitik

I dag har det snart fyra år sen det senaste presidentvalet i USA, och Donald Trump anklagar återigen Joe Biden för att vara skadlig för oljeindustrin, samtidigt som han lovar att spola tillbaka den sittande presidentens insatser för klimatet.

Men sanningen är att den amerikanska olje- och gasindustrin har frodats under Demokraternas president, trots styrets satsningar på grön energi.

Rekordvinster i för oljeindustrin

De senaste tre åren har USAs oljeproduktion – och vinsterna från gas och olja – slagit rekord. Mellan 2021 och 2023 har de fem största oljebolagen dragit in över 250 miljarder dollar i vinster, alltså 2 500 miljarder svenska kronor. Oljeindustrin verkar knappast förstörd.

Däremot har faktorer som amerikanska presidenter inte rår över slagit mot oljeindustrin i år. Den globala oljemarknaden har tagit en smäll och priset på olja och gas har sjunkit under 2024.

Fram och tillbaka för grön energi

Under sin förra mandatperiod drog Trump tillbaka 100 regler och beslut kopplade till miljön som hade etablerats av Obama-administrationen. I april i år lovade han att riva upp all klimatpolitik som Biden har levererat om oljeindustrin skjuter till en miljard dollar, 10 miljarder svenska kronor, till Trumps återvalskampanj.

Men samtidigt som Trump anklagar Biden för att gå alldeles för långt i sitt försvar av miljön så menar miljörörelser att Bidens klimatpolitik är alldeles för återhållsam.

Fossilindustrin har, trots allt, frodats under Bidens tid vid makten och senast i mars beviljade Vita huset ett oljeprojekt i Alaska där man väntas pumpa upp 600 miljoner fat – trots den brinnande klimatkrisen som man säger sig bekämpa.

