I början av november dök priset på oljan kraftigt – Nordsjöoljan var nere under 70 dollar per fat. Men sedan kriget i Ukraina hettat till igen och Kinas efterfrågan ljusnat något har oljan fått ny fart.

I dag handlas Brent Crude nära 74 dollar per fat igen och trenden fortsätter att peka uppåt på onsdagen.

Krigspremien på oljan är tillbaka

Analytiker från ANZ noterade att spänningarna i Ryssland-Ukraina-kriget återigen riktar fokus mot risken för störningar i oljeförsörjningen.

Samtidigt visar data från Kpler att Kinas oljeimport i november kan närma sig rekordnivåer, trots rapporter om svag efterfrågetillväxt, enligt Oilprice.com.

Ökad efterfrågan i Kina

Kpler-data kompletterar en tidigare rapport om Kinas minskande oljelager i oktober, som sjönk till 550 000 fat per dag från 930 000 i september. Analytiker varnar dock för att dessa siffror inte nödvändigtvis signalerar ett uppsving för oljan.

Globalt visar preliminära data från Internationella energibyrån (IEA) att oljelagren minskade med 1,16 miljoner fat per dag under fjärde kvartalet, vilket överstiger den tidigare prognosen på 380 000 fat per dag.

