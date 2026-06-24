Rysslands gruvjätte Nornickel, världens största palladiumproducent och en tung spelare på nickelmarknaden, drar nu ner utsikterna för båda metallerna. Beskedet landar olägligt för Boliden.
Nickelöverskott pressar Boliden – ryskt jättebolag sänker utsikterna
Boliden tappade 3,1 procent under tisdagen och ytterligare 2,4 procent under onsdagen. Totalt är aktien ner 6,94 procent den senaste veckan.
Rysk jätte spår dubbelt överskott
I sin färska marknadsöversikt räknar Nornickel med ett globalt nickelöverskott på cirka 20 000 ton i år, stigande till 55 000 ton 2027.
För palladium väntas ett överskott på 300 000 troy ounce, motsvarande cirka 9,3 ton, år 2026. För år 2027 spås överskottet bli 200 000 ounce eller 6,2 ton. Samtidigt krymper den primära palladiumproduktionen med 2 procent till 6,1 miljoner ounce, eller 172,9 ton.
Bilden bekräftar det vi har följt sedan i våras, där Indonesiens växande nickelutbud och en sval efterfrågan från fordonsindustrin tynger priserna. Som vi konstaterade i vår genomgång av Boliden som konjunkturkänsligt råvarubolag slår just den här typen av cykliska besked snabbt mot kursen.
Så drabbas Boliden
Nickel är inte Bolidens tyngsta ben. Koppar och zink väger betydligt mer i resultatet, men bolaget bryter nickel vid Kevitsa i Finland, och ett svagare nickelpris syns direkt i marginalen för den delen.
Minst lika viktig är psykologin. När branschens största aktör målar upp överskott flera år framåt säljer marknaden först och räknar sedan, vilket tisdagens kursfall på 3,1 procent visar.
Elbilskedjans akilleshäl
Nickel är en bärande råvara i elbilsbatterier, och överskottet speglar att efterfrågan från en svalnande elbilsmarknad inte hänger med utbudet.
Samtidigt jagar batteritillverkarna kemier som kapar just nickelberoendet, ett skifte som Realtid beskrivit i sin bevakning av ny batteriteknik. För Boliden betyder det en strukturell motvind utöver dagens konjunktur.
PS analys
Vår bedömning är att kursfallet är något av en överreaktion, och att Boliden kommer att hämta sig. Nickel står för en blygsam del av Bolidens intjäning då koppar och smältverk bär resultatet. Prissätter man Boliden utifrån deras kopparaffär får man här ett billigare ingångsläge i aktien, och inte en anledning att fly på grund av nickelnyheten.
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