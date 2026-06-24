Nickelöverskott pressar Boliden – ryskt jättebolag sänker utsikterna

Så drabbas Boliden

Nickel är inte Bolidens tyngsta ben. Koppar och zink väger betydligt mer i resultatet, men bolaget bryter nickel vid Kevitsa i Finland, och ett svagare nickelpris syns direkt i marginalen för den delen.

Minst lika viktig är psykologin. När branschens största aktör målar upp överskott flera år framåt säljer marknaden först och räknar sedan, vilket tisdagens kursfall på 3,1 procent visar.

Elbilskedjans akilleshäl

Nickel är en bärande råvara i elbilsbatterier, och överskottet speglar att efterfrågan från en svalnande elbilsmarknad inte hänger med utbudet.

ANNONS

Samtidigt jagar batteritillverkarna kemier som kapar just nickelberoendet, ett skifte som Realtid beskrivit i sin bevakning av ny batteriteknik. För Boliden betyder det en strukturell motvind utöver dagens konjunktur.

PS analys

Vår bedömning är att kursfallet är något av en överreaktion, och att Boliden kommer att hämta sig. Nickel står för en blygsam del av Bolidens intjäning då koppar och smältverk bär resultatet. Prissätter man Boliden utifrån deras kopparaffär får man här ett billigare ingångsläge i aktien, och inte en anledning att fly på grund av nickelnyheten.

Läs även: Rheinmetall ner 14 procent – för en fregattaffär de aldrig skrev på

Läs även: Väljarna googlar Ebbas mest, men AI visar socialdemokraterna mer