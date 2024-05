Metallstrateg: "Vi tror att guld kan fortsätta upp"

Guld handlas just nu på rekordnivåer, på måndagen nådde ädelmetallen priset 2 449,89 per uns. Silverpriset nådde också sin högsta nivå på flera år i förra veckan, detsamma gäller koppar.

“Medan geopolitiska risker fortsatte att stärka efterfrågan på tillflyktsorter, har en imponerande ökning av Kinas guldefterfrågan under första kvartalet 2024 till stor del underblåst prisuppgången”, skriver banken ANZ:s strateger i en analys.

Kina har gått om som största marknad

De noterar också en svagare amerikansk dollar och sjunkande amerikanska räntor på statsobligationer som faktorer som stärker guldet.

Kina gick i fjol om Indien som världen största konsumentmarknad för guld. Kineserna köpte 603 ton guldsmycken förra året, 10 procent upp från 2022.

“Silver har utan tvekan varit ännu mer intressant – äntligen har det lyckats komma ikapp guld”, säger Nikos Kavalis, VD på konsultföretaget Metals Focus till CNBC.

Silver handlas just nu på nivån 31,6 dollar per uns. Priset drivs upp av att guldet rusar då metallerna brukar följa varandra. Men det är också hög efterfrågan på silver i industrin, då den används i bland annat elbilar, solpaneler, elektronik och smycken.

Citi: Koppar mot 15 000 USD/t

ANNONS

Även koppar nådde rekordnivåer i förra veckan, vilket Dagens PS rapporterade om. Just nu handlas metallen runt nivåerna 10 200 dollar per ton, men var över 11 000 dollar per ton i förra veckan.

“Robusta vinster för industriella metaller och ädelmetallkomplexet underbygger finansiella och fysiska inflöden och hausseartad känsla”, skriver Citi i en analys.

“Vi är fortfarande övertygade om att koppar är på väg mot 12 000 USD/t eller 15 000 USD/t i vår bästa prognos under de kommande 12-18 månaderna”, skriver storbanken.

Läs även: Hånades efter sin bok 1999 – men fick rätt om börsen till slut (Dagens PS)

Läs även: Kina trotsar brist – produktion av koppar nära rekord (Dagens PS)

Läs även: Branschspecial: Metall och gruvdrift – här är bolagen (Dagens PS)