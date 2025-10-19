Priset på guld har överträffat så gott som alla prognoser och förväntningar. Nu höjs allt fler röster som varnar för guldfebern.
Guld har blivit ett meme: "Vänta med att köpa"
En som nyligen anslutit sig till den varnande kören som oroas över det skyhöga priset på guld är den amerikanska investeraren Bill Gross. Trots att han besväras av budgetunderskotten och den allt svagare ekonomin ser han inte guld som lösningen, enligt Fortune.
“Guld har blivit en meme-tillgång. Om du vill köpa guld bör du avvakta lite”, skrev han i ett inlägg på X på fredagen. På längre sikt tror han att ett högt pris på guld är motiverat, men att det rusat för fort.
Besvärlig marknad gynnar guld
Allt från oroande statsfinanser i flera stora ekonomier till geopolitiska haverier har bidragit till en rusning till guld. Samtidigt har fallande räntor drivit ut mycket kapital från räntemarknaden till andra tillgångar. Inte minst ädelmetaller.
Men flera experter oroar sig för att en större rekyl ska komma i närtid.
”När en tillgång stigit extremt länge kommer nästan alltid en rekyl. Den kan landa på 15, 20 eller 30 procent. Men det betyder inte slutet för guld, det är fortfarande en uppgång med ett längre perspektiv”, sa guldinvesteraren Michel Rufli till Dagens PS redan i slutet av september.
Han påminner om att guld efter finanskrisen steg med över 100 procent på tre år för att sedan falla 30 procent innan det återhämtade sig. Det tog nästan fyra år för priset att komma tillbaka. Men det gjorde det.
Obligationsmarknaden kommer tillbaka
Räntorna på amerikanska statsobligationer väntas stiga kraftigt framöver, trots att de nyligen legat strax över 4 procent. Det menar Bill Gross, som är något av en legendar inom räntepapper och obligationer. Han ser ett växande skuldberg och avmattad tillväxt som recept på högre räntor.
“10-åriga amerikanska statsobligationer har inget att göra under 4 procent. 4,5 procent är mer rimligt”, säger han. “För mycket utbud och underskott trots en avmattande ekonomi som snart växer med bara 1 procent.”
Den växande statsskulden i USA, och bland flera andra utvecklade ekonomier, har gjort investerare nervösa för stora valutor, inklusive traditionella trygghetshamnar som dollarn.
Resultatet är en “försvagningshandel”, där kapital söker sig till ädelmetaller och kryptovalutor i tron att centralbanker låter inflationen bita sig fast för att urholka skulderna.
Guldet har därmed rusat över 50 procent hittills i år och fördubblats sedan början av 2024. Ännu större uppgångar har noterats för silver, platina och palladium.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
