Dödlig olycka i stor gruva får priset på koppar att skjuta i höjden

Kopparpriserna i London steg 3,7 procent till över 10 350 dollar per ton. Detta inträffade efter att gruvbolaget Freeport utropat “force majeure”, vilket innebär att företaget inte kan uppfylla sina åtaganden på grund av krafter utanför dess kontroll, skriver Financial Times.

Aktier i kopparproducenter Anglo-American och Antofagasta hoppade 5,7 respektive 9,6 procent på nyheten. Samtidigt föll Freeports aktier mer än 10 procent i New York, skriver Mining.com.

Räddningsinsats pågår efter tre veckor

Räddningsoperationer fortsätter vid gruvan nästan tre veckor efter jordskredet den 8 september, där minst två personer dog. Fem personer är fortfarande försvunna efter att två kroppar återfanns under helgen.

Tillgången på koppar kan bli svår att tillgodose den närmaste tiden. (Foto: Hasse Holmberg/TT)

Olyckan skedde när cirka 800 000 ton våt jord plötsligt rusade in i gruvan och färdades snabbt över flera nivåer.

Grasberg Block Cave-malmkroppen representerar 50 procent av PT Freeport Indonesias bevisade och sannolika reserver. Den står för cirka 70 procent av företagets tidigare prognostiserade koppar- och guldproduktion fram till 2029.