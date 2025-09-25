Dagens PS
Dödlig olycka i stor gruva får priset på koppar att skjuta i höjden

Bilder från en översvämning i april i år i Indonesien. (Foto: AP)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 25 sep. 2025Publicerad: 25 sep. 2025

Priset på koppar hoppade med nästan fyra procent på onsdagen. Detta skedde efter ett dödligt jordskred vid Grasberg-gruvan i Indonesien som är världens näst största gruva.

Kopparpriserna i London steg 3,7 procent till över 10 350 dollar per ton. Detta inträffade efter att gruvbolaget Freeport utropat “force majeure”, vilket innebär att företaget inte kan uppfylla sina åtaganden på grund av krafter utanför dess kontroll, skriver Financial Times.

Aktier i kopparproducenter Anglo-American och Antofagasta hoppade 5,7 respektive 9,6 procent på nyheten. Samtidigt föll Freeports aktier mer än 10 procent i New York, skriver Mining.com.

Räddningsinsats pågår efter tre veckor

Räddningsoperationer fortsätter vid gruvan nästan tre veckor efter jordskredet den 8 september, där minst två personer dog. Fem personer är fortfarande försvunna efter att två kroppar återfanns under helgen.

Tillgången på koppar kan bli svår att tillgodose den närmaste tiden. (Foto: Hasse Holmberg/TT)

Olyckan skedde när cirka 800 000 ton våt jord plötsligt rusade in i gruvan och färdades snabbt över flera nivåer.

Grasberg Block Cave-malmkroppen representerar 50 procent av PT Freeport Indonesias bevisade och sannolika reserver. Den står för cirka 70 procent av företagets tidigare prognostiserade koppar- och guldproduktion fram till 2029.

Global försörjning av koppar under press

Katastrofen bidrar till störningar i den globala kopparförsörjningen. Detta sker i efterdyningarna av majöversvämningar i Demokratiska republiken Kongo och en dödlig tunnelkollaps i Chile i juli. Tillsammans kommer de tre incidenterna att minska den globala produktionen av den kritiska metallen med cirka 6 procent i år, varnar analytiker för enligt FT.

“När du har tre av världens största koppargruvor som går offline. Då sätter det stor press på en redan begränsad försörjning”, säger Charles Cooper, chef för kopparforskning vid Wood Mackenzie, till tidningen.

Enligt Goldman Sachs bedömning försvinner totalt 525 000 ton koppar försvinner ur produktionen. Det innebär ett skifte från tidigare beräknat överskott 2025 till ett underskott på drygt 55 000 ton, rapporterar Reuters.

Störningen kommer i samband med växande efterfrågan på metallen. Den används inom ett brett spektrum av industrier från energi till teknologi.

Kopparmarknaden har redan varit under press i år från amerikanska importtullar som infördes av Trump-administrationen.

