Det var det största oljefyndet i världen under hela 2022. Men än så länge flödar ingen olja från jättefyndet i Afrika. Vad är det som hänt?
Därför vilar det största orörda oljefältet i Afrika
Namibias jättelika oljefynd Venus, världens största upptäckt 2022 enligt Oilprice.com, är ett av de mest tekniskt komplicerade projekten globalt.
Landets krav på att gasuttaget ska levereras till land försvårar lönsamheten, men TotalEnergies har redan anpassat sin produktionsplan efter dessa villkor och går vidare med projektet.
Stora löften – men ännu fler hinder
Venus ligger i Namibias Orange Basin, 300 kilometer från kusten och på 3 000 meters djup. Det gör projektet till ett av de mest tekniskt utmanande i Afrika och hela världen. Fältet uppskattas innehålla 1,5 miljarder fat lätt råolja och närmare fem biljoner kubikfot gas.
Att utvinna olja på den här typen av extrema djup börjar bli vanligare. Det medför stora risker men med fyndigheter som Venus är potentialen för bolagen enorm.
Vid full produktion skulle Venus kunna leverera omkring 150 000 fat olja per dag i flera decennier. För Namibia, som hittills saknat storskalig oljeproduktion, kan fältet bli en ekonomisk vändpunkt som lyfter BNP med upp till 20 procent till år 2030.
Men de tekniska svårigheterna och striden om hur gasen ska hanteras försenar utvecklingen. Regeringen i Windhoek vill se gasen iland för att stärka elförsörjningen och skapa långsiktiga intäkter, medan TotalEnergies hellre återinjicerar gasen i reservoaren för att hålla uppe trycket i oljeflödet.
Fakta: TotalEnergies
- Grundat: 1924 (som Compagnie Française des Pétroles)
- Huvudkontor: Paris, Frankrike
- Verksamhet: Globalt energibolag inom olja, naturgas, LNG, elproduktion och förnybar energi med mycket verksamhet i Afrika
- VD: Patrick Pouyanné (sedan 2014)
- Strategi: Balans mellan fossila bränslen och förnybar energi, med målet att nå nettonollutsläpp till 2050
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Tiden rinner ut
TotalEnergies har redan tvingats sänka sin planerade produktionstakt från 200 000 till 150 000 fat per dag. Bolagets vd Patrick Pouyanné har varnat för att målet om första oljan 2029 bara kan nås om ett slutgiltigt investeringsbeslut tas innan årets slut. Med förhandlingarna fortfarande olösta ser tidsplanen allt mer pressad ut.
Ett varningstecken kom redan i början av 2025, när Shell drog sig ur Namibias offshore efter miljardförluster på närliggande prospekt. Den sortens avhopp visar riskerna i Orange Basin, även för gigantiska fynd som Venus.
Börskursen för TotalEnergies har trampat vatten i år, precis som det gigantiska projektet.
Test för hela Afrika
Trots motgångarna ses Venus som en av årtiondets mest betydelsefulla oljeprojekt. För TotalEnergies är det också en strategisk satsning i Afrika, där bolaget har över hälften av sin produktion. Men konkurrensen hårdnar.
Kina har redan en stark position i Namibia genom investeringar i uran, infrastruktur och förnybar energi. Om förhandlingarna med regeringen drar ut på tiden riskerar TotalEnergies inte bara förlorade intäkter, utan även att tappa mark till rivaler.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
