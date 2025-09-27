Därför vilar det största orörda oljefältet i Afrika

Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

Namibias jättelika oljefynd Venus, världens största upptäckt 2022 enligt Oilprice.com, är ett av de mest tekniskt komplicerade projekten globalt.

Landets krav på att gasuttaget ska levereras till land försvårar lönsamheten, men TotalEnergies har redan anpassat sin produktionsplan efter dessa villkor och går vidare med projektet.

ANNONS

Stora löften – men ännu fler hinder

Venus ligger i Namibias Orange Basin, 300 kilometer från kusten och på 3 000 meters djup. Det gör projektet till ett av de mest tekniskt utmanande i Afrika och hela världen. Fältet uppskattas innehålla 1,5 miljarder fat lätt råolja och närmare fem biljoner kubikfot gas.

Att utvinna olja på den här typen av extrema djup börjar bli vanligare. Det medför stora risker men med fyndigheter som Venus är potentialen för bolagen enorm.

Vid full produktion skulle Venus kunna leverera omkring 150 000 fat olja per dag i flera decennier. För Namibia, som hittills saknat storskalig oljeproduktion, kan fältet bli en ekonomisk vändpunkt som lyfter BNP med upp till 20 procent till år 2030.

Men de tekniska svårigheterna och striden om hur gasen ska hanteras försenar utvecklingen. Regeringen i Windhoek vill se gasen iland för att stärka elförsörjningen och skapa långsiktiga intäkter, medan TotalEnergies hellre återinjicerar gasen i reservoaren för att hålla uppe trycket i oljeflödet.

Fakta: TotalEnergies

Grundat: 1924 (som Compagnie Française des Pétroles)

1924 (som Compagnie Française des Pétroles) Huvudkontor: Paris, Frankrike

Paris, Frankrike Verksamhet: Globalt energibolag inom olja, naturgas, LNG, elproduktion och förnybar energi med mycket verksamhet i Afrika

Globalt energibolag inom olja, naturgas, LNG, elproduktion och förnybar energi med mycket verksamhet i Afrika VD: Patrick Pouyanné (sedan 2014)

Patrick Pouyanné (sedan 2014) Strategi: Balans mellan fossila bränslen och förnybar energi, med målet att nå nettonollutsläpp till 2050