Citi: Oljepriset kan rasa till 60 dollar per fat nästa år

Sajten Oilprice.com skriver att det beror på att Citi förutspår att utbudet på marknaden fortsätter att vara högre än efterfrågan, trots att OPEC+ fortsätter med sina frivilliga produktionssänkningar.

IEA: Efterfrågan toppar 2030

Som Dagens PS tidigare rapporterat så har Internationella energirådet (IEA) en liknande bild av oljemarknaden. Organisationens prognos är att produktionskapaciteten fortsätter att ligga en bra bit över efterfrågan framöver och att efterfrågan når sin topp 2030. OPEC+ har en annan bild och fortsätter tro på en ökning i efterfrågan.

Citi råder oljeproducenter att skydda sig mot potentiella prisfall och rekommenderar investerare att kapitalisera på kortsiktiga prisökningar genom att ta positioner mot oljan.

Tippar koppar uppåt

Oljepriset faller något på torsdagen, Brentoljan kostar strax under 82 dollar per fat vid 13-tiden. Detta bland annat efter nyheter från U.S. Energy Information Administration (EIA) om ökande lager i USA.

Däremot tippar Citi att kopparpriset fortsätter att rusa, med ett riktpris på 12 000 dollar per ton under 2025. Faktorer som begränsat utbud av gruvtillväxt och ökad efterfrågan, särskilt från Kinas pågående energiomställning, driver denna optimism, skriver Oilprice.com.

Läs även: Ny rapport: Stora problem väntar för oljebolagen (Dagens PS)

ANNONS

Läs även: Aktiespararna: Vinnare om Iraks oljeledning öppnar (Dagens PS)