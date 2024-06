Ny rapport: Stora problem väntar för oljebolagen

I sin nya rapport om oljemarknaden, Oil 2024, så förutspår Internationella energirådet (IEA) att produktionen av olja kommer att överstiga efterfrågan framöver. Den dynamiken kommer att ha “signifikanta effekter” på oljemarknaden, enligt IEA.

“När återhämtningen från pandemin tappar kraft, övergångarna om ren energi fortskrider och strukturen i Kinas ekonomi förändras, saktar tillväxten i den globala oljeefterfrågan ner och kommer att nå sin topp 2030”, säger Fatih Birol, exekutiv direktör på IEA enligt CNBC.

73 procent av energimarknaden 2030

Fossila bränslen har haft en andel av energimarknaden runt 80 procent i decennier, nu förutspår IEA att den sjunker till runt 73 procent 2030. Han uppmanar oljebolagen att se över sina strategier.

“Denna rapports prognoser, baserade på de senaste uppgifterna, visar ett stort utbudsöverskott som växer fram detta decennium, vilket tyder på att oljebolag kanske vill se till att deras affärsstrategier och planer är förberedda för de förändringar som äger rum”, säger Fatih Birol.

Skiljer sig kraftigt från OPEC+

IEA:s prognoser skiljer sig kraftigt från prognoserna som lämnas av OPEC+, som Dagens PS tidigare rapporterat om. OPEC+ tror på fortsatt ökande efterfrågan även efter 2030.

IEA förutspår att efterfrågan på olja kommer att öka med 3,2 miljoner fat per dag fram tills 2030 – men produktionskapaciteten väntas öka med 4 miljoner fat per dag. Produktionskapaciteten väntas vara 8 miljoner fat per dag högre än efterfrågan 2030, enligt IEA.

