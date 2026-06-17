Ränteskräck fick Wall Street att falla
USA-börsen föll skarpt efter onsdagens räntebesked från centralbanken Federal Reserve (Fed). Samtliga ledande index backade minst 1 procent.
I samband med beskedet att styrräntan återigen får ligga kvar på samma nivå kom Fed-ledamöternas prognos för framtida räntenivåer – som pekade mot att räntan kan komma att höjas i år.
Det gav Wall Street skrämselhicka. Dow Jones industriindex retirerade 1,0 procent, breda S&P 500-index backade 1,2 procent och tekniktunga Nasdaqs kompositindex föll 1,3 procent.
Bland de största förlorarna märktes flera av de största teknikbolagen som Microsoft, Meta och Alphabet.
Den amerikanska dollarn steg samtidigt ungefär 1 procent gentemot euron.