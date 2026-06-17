Ränteskräck fick Wall Street att falla

Reinfeldt går in i AI-bolag med grundare från svensk miljardexit

Fredrik Reinfeldt går in som senior rådgivare i AI-bolaget Vera Policy. Den före detta statsministern lånar inte bara ut sitt namn, utan har även en diger meritlista som nästan exakt matchar bolagets behov. Vera Policy, som drivs av Kvantab, har byggt en databas med hundratusentals dokument från svenska och europeiska institutioner. Det handlar om lagstiftning, …