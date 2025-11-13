Räntefest stundar om exportbolagen får rätt

Mer än hälften, 55 procent av exportbolagen, tror att räntan förblir oförändrad de kommande tolv månaderna.

Samtidigt spår 41 procent av företagen att räntorna sänks det kommande året, konstaterar Svensk Exportkredit, SEK.

Positiva trots Riksbankens räntesignaler

Exportkreditbarometern, som genomförts nyligen, visar att andelen exportföretag som tror på lägre räntor framöver växer trots att Riksbanken klart och tydligt signalerat att räntan ligger fast och att räntesänkningar inte är att räkna med.

I undersökningen tror endast 5 procent av exportbolagen att räntan ökar, men ett markant uppsving märks bland företagen som utgår från att räntorna justeras ned.

Samtidigt ökar andelen som upplever dagens räntenivå som gynnsam. I höstens mätning anger 25 procent att ränteläget är fördelaktigt, jämfört med endast 8 procent i våras. Andelen som upplever läget som ofördelaktigt har minskat tydligt.