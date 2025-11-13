Dagens PS
Räntefest stundar om exportbolagen får rätt

exportbolag
Allt fler svenska exportbolag tror på räntefest framöver. Bilden är förstås en illustration och tagen i ett annat sammanhang. (Foto: Christine Olsson/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

Allt fler svenska exportbolag räknar med sjunkande räntor det kommande året. Enligt en ny mätning förväntar sig var fjärde exportbolag det.

Mer än hälften, 55 procent av exportbolagen, tror att räntan förblir oförändrad de kommande tolv månaderna.

Samtidigt spår 41 procent av företagen att räntorna sänks det kommande året, konstaterar Svensk Exportkredit, SEK.

Positiva trots Riksbankens räntesignaler

Exportkreditbarometern, som genomförts nyligen, visar att andelen exportföretag som tror på lägre räntor framöver växer trots att Riksbanken klart och tydligt signalerat att räntan ligger fast och att räntesänkningar inte är att räkna med.

I undersökningen tror endast 5 procent av exportbolagen att räntan ökar, men ett markant uppsving märks bland företagen som utgår från att räntorna justeras ned.

Samtidigt ökar andelen som upplever dagens räntenivå som gynnsam. I höstens mätning anger 25 procent att ränteläget är fördelaktigt, jämfört med endast 8 procent i våras. Andelen som upplever läget som ofördelaktigt har minskat tydligt.

“Kan framstå som motsägelsefullt”

”Vid första anblick kan det framstå som motsägelsefullt att fler företag tror att räntan ska sjunka när Riksbanken varit så tydlig i sin kommunikation. En möjlig förklaring är att många bolag sitter på lån som ska omsättas längre fram. Det tar helt enkelt tid innan räntesänkningar slår igenom i företagens faktiska finansieringskostnader”, säger Erik Hådén, chef makroekonomisk analys hos SEK.

En annan förklaring kan vara att företagens uppfattning inte enbart speglar styrräntan, utan också marknadsräntor och kreditspreadar, framgår det i pressmeddelandet.

”Det finns god tillgång på kapital i marknaden, vilket har pressat ner finansieringskostnaderna framför allt för större bolag som har bättre tillgång till kapitalmarknaden. Små bolag har inte samma tillgång till den marknaden, men även de påverkas av den förbättrade finansieringsmiljön”, säger Hådén.

Det kan påverka exportbolagens syn

Mätningen visar att företagens uppfattning om ränteläget delvis släpar efter Riksbankens beslut och marknadens prissättning. Detta kan vara en av förklaringarna till varför allt fler företag räknar med att räntan fortsätter nedåt, trots att räntebanan signalerar en mer avvaktande utveckling.

”Det är möjligt att företagen snarare reagerar på de faktiska finansieringskostnader de möter i dialog med banker och finansiärer än på den penningpolitiska signaleringen. Den bilden förstärks av fortsatt krympande kreditspreadar”. 

Nyhetsreporter som bevakar börs, privatekonomi, näringslivsnyheter och världspolitik.

Senaste nytt

