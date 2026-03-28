Puig-affären kostar Estée Lauder-ägare miljarder

Estée Lauder under kniven

Analytiker pekar på att tidpunkten knappast kunde vara sämre. Estée Lauder befinner sig mitt i ett omfattande besparingsprogram och en strategisk omställning efter en tuff period med svag efterfrågan, särskilt på den viktiga kinesiska marknaden. Att i det läget ge sig in i en av de största affärerna i bolagets historia ses av många som ett riskprojekt som skapar osäkerhet kring ledningens fokus.

Puig, som äger tunga varumärken som Jean Paul Gaultier, Charlotte Tilbury och Byredo, har å sin sida haft en piggare utveckling, skriver CNBC. Medan Estée Lauders aktie rasat kraftigt de senaste åren har det spanska bolaget lyckats växa inom nischade segment som lyxparfymer. Vid nyheten om fusionen steg Puigs aktie initialt med 15 procent i skarp kontrast till den amerikanska partnerns kräftgång.

Båda familjerna maktlystna

En av de största knäckfrågorna i förhandlingarna uppges vara maktbalansen mellan de två ägarfamiljerna. Både Lauder-dynastin och familjen Puig värnar om sitt inflytande. Enligt uppgifter till internationella affärsmedier, däribland The Wall Street Journal, diskuteras nu komplexa lösningar med olika aktieslag för att jämna ut röststyrkan i det nya storbolaget.

Om affären går i lås skulle den nya gruppen kontrollera 15 procent av den globala marknaden för lyxparfym, vilket placerar dem precis bakom marknadsledaren L’Oréal.

Många hinder på vägen

Men vägen dit är kantad av hinder. Förutom ägarfrågan måste affären godkännas av konkurrensmyndigheter, och finansieringen kan kräva stora nyemissioner som riskerar att späda ut befintliga aktieägare ytterligare.

Trots de bekräftade samtalen understryker båda parter att ingenting är klart. Det finns inga garantier för att ett formellt avtal kommer att undertecknas. För Estée Lauders aktieägare, som redan sett sitt kapital krympa under flera år, är frågan om en fusion är den nystart bolaget behöver eller början på en ännu djupare kris.

Tills vidare får de se på medan miljarderna fortsätter att sippra ut från ett av världens mest kända skönhetsimperier.

