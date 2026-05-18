Publicis Groupe köper LiveRamp för 20 miljarder kronor

Förvärvet befäster den franska reklamjättens dominans inom datadrivna annonser och AI-driven marknadsföring. Affären har godkänts enhälligt av styrelserna i båda bolagen.

Tredje stora förvärvet på kort tid

Publicis har sedan tidigare köpt både Epsilon och Lotame för att bygga upp sin infrastruktur för datainriktad annonsering och AI-tjänster. LiveRamp adderar ett avgörande lager. Bolaget är kopplat till mer än 25 000 publisherdomäner och över 500 teknik- och datapartners på 14 marknader, enligt Startup Fortune.

Köpeskillingen representerar en premie om 29,8 procent mot LiveRamps stängningskurs den 15 maj.

Publicis strategi är till synes att äga dataskiktet som föder AI-driven annonsering. Bolaget har redan höjt sina finansiella mål för 2027 till 2028, med förväntad nettointäktstillväxt om 7 till 8 procent, enligt bolagets egen press release.

Aktien steg 4,20 procent under måndagen den 18 maj 2026. Utdelningen kvarstår likt tidigare på 3,75 euro, cirka 41,02 kronor, per aktie. Det motsvarar en direktavkastning på 4,67 procent, och utbetalas till ägarna den 3 juli. Det är en höjning från fjolårets 3,60 euro eller 39,38 kronor.

Så påverkas svenska annonsörer

Som Realtid har analyserat kontrollerar techaktörerna redan en dominerande del av den globala digitala annonsmarknaden. När Publicis tar kontroll över LiveRamps neutrala datanätverk förändras maktbalansen.

Svenska mediehus och annonsörer som använder LiveRamp för att koppla ihop förstapartsdata riskerar att i praktiken jobba inuti en konkurrents infrastruktur.

För svenska annonsörer är kärnfrågan om de är bekväma med att en reklamkoncern äger infrastrukturen som deras kunddata flödar igenom.

