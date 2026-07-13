Positiva resultat väntas i rapportfloden

Konjunkturen ser bra ut, säger Lars Söderfjell på Ålandsbanken.

På Stockholmsbörsen river telekomtillverkaren Ericsson av plåstret på tisdag – parallellt med en lång räcka bankrapporter från bjässarna på Wall Street. Sedan följer ett massivt flöde av siffror från börsbolagen onsdag-fredag. De tunga techbolagen på Wall Street dröjer som vanligt lite med sina kvartalssiffror.

Jag tror på en bra rapportsäsong, konjunkturen ser bra ut utifrån ledande indikatorer. Det gäller både i USA, Kina och Europa, säger Lars Söderfjell, aktiechef på Ålandsbanken.

I Europa går industrin bra, konstaterar han, och svenska bolag gynnas av utvecklingen av datacenter och av gruvindustrin. Dessutom har valutamotvinden mot dollarn mojnat. Den enda sektor som inte ser så bra ut är den europeiska personbilssektorn, konstaterar han. Där är konkurrensen från Kina hård. Det kan också finnas en liten, liten oro för att stigande frakt- och energipriser kan ha letat sig in i bolagens resultat, så att lönsamheten inte blir riktigt så bra som väntat.

Inga vinstvarningar

Men vi har inte sett några vinstvarningar.

I USA går halvledarindustrin väldigt bra, däremot ser det inte lika lysande ut för de stora techjättarna.

Nvidia har inte levererat lika bra som andra halvledarbolag.

För den svenska börsen tror han på ganska genomgående positiva rapporter. Hittills i år har OMXS30 gått upp runt 10 procent. Kanske kan en och annan fundera över hur börsen kan vara så opåverkad, när världen ser ut som den gör med kriser, krig och konflikter. Lars Söderfjell tycker också att det kan verka motsägelsefullt, men pekar på bolagens styrka i att anpassa sig.