Positiva resultat väntas i rapportfloden
Sommarens rapportflod brakar loss på allvar i veckan som kommer.
Konjunkturen ser bra ut, säger Lars Söderfjell på Ålandsbanken.
På Stockholmsbörsen river telekomtillverkaren Ericsson av plåstret på tisdag – parallellt med en lång räcka bankrapporter från bjässarna på Wall Street. Sedan följer ett massivt flöde av siffror från börsbolagen onsdag-fredag. De tunga techbolagen på Wall Street dröjer som vanligt lite med sina kvartalssiffror.
Jag tror på en bra rapportsäsong, konjunkturen ser bra ut utifrån ledande indikatorer. Det gäller både i USA, Kina och Europa, säger Lars Söderfjell, aktiechef på Ålandsbanken.
I Europa går industrin bra, konstaterar han, och svenska bolag gynnas av utvecklingen av datacenter och av gruvindustrin. Dessutom har valutamotvinden mot dollarn mojnat. Den enda sektor som inte ser så bra ut är den europeiska personbilssektorn, konstaterar han. Där är konkurrensen från Kina hård. Det kan också finnas en liten, liten oro för att stigande frakt- och energipriser kan ha letat sig in i bolagens resultat, så att lönsamheten inte blir riktigt så bra som väntat.
Inga vinstvarningar
Men vi har inte sett några vinstvarningar.
I USA går halvledarindustrin väldigt bra, däremot ser det inte lika lysande ut för de stora techjättarna.
Nvidia har inte levererat lika bra som andra halvledarbolag.
För den svenska börsen tror han på ganska genomgående positiva rapporter. Hittills i år har OMXS30 gått upp runt 10 procent. Kanske kan en och annan fundera över hur börsen kan vara så opåverkad, när världen ser ut som den gör med kriser, krig och konflikter. Lars Söderfjell tycker också att det kan verka motsägelsefullt, men pekar på bolagens styrka i att anpassa sig.
Anpassar sig
Om någon sagt på nyårsafton 2019 att vi skulle drabbas av pandemi, krig, tullar och så vidare, då hade vi inte trott att det skulle gå bra. Men lönsamheten i bolagen är positiv, titta på vinsten per aktie. Vi har underskattat bolagens förmåga att anpassa sig.
Det han kommer att hålla extra koll på under rapportperioden är prognoserna framåt.
Jag kommer att läsa vd-orden noga.
I Sverige är det framför allt två sektorer som är viktiga för den svenska börsen, konstaterar han.
Det är verkstad och banker. Det är bolag som exempelvis Atlas Copco, ABB, Alfa Laval och Ericsson som är indextunga. Om något avviker från förväntningarna för dem så påverkar det hela börsen, säger Lars Söderfjell.
Här är några av bolagen som rapporterar de närmaste veckorna
Tisdag 14 juli: Ericsson, Avanza Bank, Balder, NCC, Peab, Norwegian, DNB Bank, Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan Chase & Co, Wells Fargo, Citigroup
Onsdag 15 juli: Handelsbanken, SEB, Axfood, Castellum, Scandic Hotels, ASML Holding, Morgan Stanley, Johnson & Johnson, Blackrock
Torsdag 16 juli: Nordea, ABB, Atlas Copco, Investor, SBB, Tele2, Essity, Trelleborg, TSMC, Telenor, General Electric, Netflix
Fredag 17 juli: Swedbank, Volvo Cars, AB Volvo, Saab, Telia, Vattenfall, Electrolux, EQT, Husqvarna, Hemnet, Nobia, SKF, Apotea, Munters, Getinge, Betsson, Scandi Standard, Skanska, Evolution, Assa Abloy, Nordnet, Autoliv, Sandvik, Danske Bank, Yara International
Måndag 20 juli: Domino’s Pizza
Tisdag 21 juli: Boliden, MTG, Alfa Laval, Fortum, General Motors, Halliburton, Northrop Grumman
Onsdag 22 juli: Sinch, SSAB, Tieto Evry, Norsk Hydro, Equinor, Kone, AT&T, IBM, Tesla, Alphabet/Google
Torsdag 23 juli: Intrum, Stora Enso, Traton/Scania, Nokia, BNP Paribas, ST Microelectronics, Total Energies, Dassault Systemes, SAP, Intel
Fredag 24 juli: Securitas, Volkswagen, American Express